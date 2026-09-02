CSIF convoca a la plantilla de Correos a movilizarse por el incumplimiento del Acuerdo Marco
El sindicato denuncia que en la última década se han perdido más de 22.000 empleos, y el 70% de personal en oficinas tiene contratos parciales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado a la plantilla de Correos de toda España a movilizarse este jueves 3 de septiembre frente a las oficinas principales de cada provincia para reclamar el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024.
El sindicato denuncia que la empresa pública postal no ha avanzado en los compromisos incluidos en dicho acuerdo, entre ellos el refuerzo de la plantilla, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la transformación de los contratos a tiempo parcial en jornadas completas y el inicio de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla.
CSIF sostiene que estas medidas eran necesarias para garantizar la prestación del servicio postal y mejorar las condiciones de los trabajadores de Correos, pero considera que la falta de aplicación del acuerdo está generando malestar entre la plantilla.
Esta concentración supondrá el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará el jueves 17 de septiembre con nuevas protestas en toda España y culminará el miércoles 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid. En esta última cita, CSIF reclamará un cambio inmediato en la gestión de Correos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la plantilla.
El sindicato recuerda que el anuncio de estas movilizaciones, realizado en julio, ya provocó cambios en la estructura directiva de la empresa pública, con la sustitución del director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez, por Jaime Pérez de la Cruz, quien toma posesión del cargo este jueves.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Vuelven las obras al Puente del Centenario de Sevilla: se retoman los trabajos tras semanas de parón
- Aemet pone fecha al alivio del calor en Andalucía tras varios días con máximas de hasta 42 ºC
- Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: 'Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años
- Sevilla se blinda este miércoles para la etapa de La Vuelta con más de 650 agentes repartidos en la provincia
- La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años
- De grandes albergues en la Macarena a microcentros en parques empresariales: Sevilla transforma su acogida para personas sin techo
- Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo en Andalucía: “La semana que viene llegan lluvias al norte y un giro radical”
- Susana Díaz responde a las manifestaciones en toda Andalucía por la crisis de Ceuta: 'Hay que escucharles, se han cometido muchos errores