Laboral
El conflicto de Airbus se enquista a la espera de la mediación del Gobierno mientras Andalucía alza la voz por la industria auxiliar
El consejero de Industria andaluz y el secretario de Estado mantendrán este viernes una reunión telefónica en la que abordarán, entre otras cuestiones, la situación de la compañía aeroespacial
El conflicto laboral en el seno de Airbus en España sigue sin solventarse. Más si cabe después de que este jueves la reunión alternativa abierta entre la compañía y los sindicatos (donde no estaban representantes del comité huelga) se haya cerrado sin acuerdo. "Desafortunadamente, el resultado de esta mediación ha evidenciado que no todas las partes están abiertas a participar y encontrar un acuerdo común en esta mesa de mediación", ha señalado el gigante aeroespacial europeo en un comunicado.
Por su parte, CCOO, sentada en dicha mesa, ha alegado que el sindicato "ha mantenido durante todo el proceso una posición clara: buscar una salida negociada al conflicto para mejorar las condiciones y el poder adquisitivo de la plantilla debe ser compatible con garantizar el empleo, las contrataciones, las cargas de trabajo, las inversiones y las capacidades industriales de Airbus España. Hoy esas garantías siguen sin estar cerradas y el conflicto continúa".
La tensión crece en Andalucía
Mientras tanto, la tensión crece en Andalucía, donde este sector es un pilar fundamental para su economía y la parálisis de una compañía tractora como Airbus empieza a tener impacto en el tejido de las empresas auxiliares. Ante este escenario, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha instado este jueves a "redoblar los esfuerzos" para lograr un acuerdo "lo antes posible" en la compañía.
Así, ha alertado de que "la huelga ya está teniendo un impacto económico efectivo, patente y visible" en las cuentas de resultados de las empresas auxiliares andaluzas -conformada por 150 empresas y que genera 16.400 empleos directos.
Reunión con el secretario de Industria
Al ser un conflicto de escala nacional -ya que afecta a las otras plantas más allá de las que tiene la compañía en Sevilla y Cádiz, el pasado martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, aseguró que el Gobierno está dispuesto a mediar por la problemática que supone esta parálisis para la industria nacional. "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años", ha enfatizado.
Durante un encuentro con el presidente del Clúster Andalucía Aerospace, Fernando Alarcón de la Lastra, para abordar la situación de las empresas auxiliares de la industria aeronáutica, Paradela ha desvelado que este viernes mantendrá una reunión telefónica con García Brustenga para hablar sobre la situación actual de Airbus, entre otras cuestiones, ya que es un tema que preocupa tanto al Gobierno andaluz como al central. "Queremos interesarnos por la perspectiva que tiene el Ministerio de Industria al respecto", ha abundado.
Paradela ha señalado que la Junta está dispuesta a poner sobre la mesa "los instrumentos de mediación con los que cuenta el Gobierno de Andalucía. Pero evidentemente, la planta de Getafe tiene mucho peso y también estas otras que están ubicadas en Albacete y en Toledo", por lo que no es un conflicto estrictamente andaluz.
Situación de la industria auxiliar andaluza
Paradela ha advertido de que esos impactos "se dejan notar ya" en cuestiones como el aumento del stock por no poder entregar los pedidos a Airbus. Un incremento que tiene unos costes asociados, por lo que las empresas se están viendo "obligadas a refinanciar y renegociar sus condiciones bancarias".
"La sensación que tenemos dentro de las empresas de la industria auxiliar no dejan de ser una incertidumbre y eso no es bueno nunca para las empresas", ha lamentado por su parte Alarcón de la Lastra, quien ha asegurado que dentro del Clúster hay compañías "que son capaces de aguantar más porque son capaces de redistribuir esa capacidad cesante de carga de trabajo hacia otras actividades y hay otras que se están viendo ya en una situación un poco asfixiante en la que se están planteando parar actividades ya de forma más brusca si no se llega a una normalidad cuanto antes".
Por su parte, la Cámara de Comercio de Sevilla y la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) han lanzado este jueves un comunicado en el que han destacado que consideran prioritario que Airbus y la representación sindical "intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al actual conflicto laboral en el menor plazo posible, en base a pactos asumibles y razonables".
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