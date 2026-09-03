Volkswagen aprueba el plan de ajuste que contempla recortar hasta 50.000 empleos en todo el grupo

El consejo de supervisión de Volkswagen ha aprobado este jueves por unanimidad el plan de ajuste presentado por el consejo de administración del grupo alemán, un paso que formaliza la reestructuración de la compañía para reforzar su eficiencia y competitividad. La matriz no ha precisado, sin embargo, si la medida afectará a la marca española Seat, según informó la compañía en un comunicado.

El denominado Plan de Futuro, que engloba a marcas como Volkswagen, Audi, Porsche y Seat/Cupra, contempla eliminar hasta 50.000 puestos de trabajo en los próximos años en todo el grupo, incluidos cargos directivos. La cifra deja además en el aire cuatro fábricas en Alemania: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.

La compañía justificó el ajuste por la creciente presión competitiva a escala mundial, el cambio en los patrones de demanda y la transformación tecnológica que atraviesa el sector, y defendió que era necesario un "ajuste fundamental adicional" en los niveles de plantilla a nivel global, sumado a los programas de reducción ya en marcha. Volkswagen no detalló, de momento, ni el calendario de aplicación ni cómo se repartirán los recortes entre marcas y regiones.

Tal y cómo explicó EL PERIÓDICO, la aprobación llega después de que el semanario económico alemán WirtschaftsWoche revelara, a partir de un informe interno que la matriz alemana estudiaría dejar de fabricar coches bajo el nombre Seat como muy tarde a finales de 2029, para concentrar el desarrollo de la marca española en Cupra.

El plan aprobado este jueves encaja, en todo caso, con el marco de recorte que este diario ya había avanzado: el cierre de entre dos y cuatro fábricas en Alemania entre 2031 y 2034, la reducción de un tercio de la plantilla actual —unos 100.000 de los 655.000 empleados—, la cancelación del 15% de las inversiones en nuevas plataformas tecnológicas y conducción autónoma, el adelgazamiento a la mitad de la gama de modelos y un tope de producción de 9 millones de vehículos al año, frente a los 12 millones de capacidad instalada.

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Ese es el escenario que sobrevuela la planta de Martorell, donde se fabrican los tres modelos que le quedan hoy a Seat —Arona, León e Ibiza— y cuya continuidad estaba prevista, en principio, hasta 2032.

Fuente: El Periódico