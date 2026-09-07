Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas coches La CartujaCortes tráfico La Vuelta SevillaIncendio Polígono la RedLluvias AndalucíaNormativa DGT MotosNotas jugadores SevillaAtropello tren Dos HermanasProcesión Virgen del CerroJurista sobre herenciasChiringuitos AndalucíaNuevos albergues Sevilla
instagramlinkedin

Ayudas Sociales

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

La prestación alcanza en agosto a 893.820 hogares, de los que más de dos tercios tienen menores a cargo y 149.075 son monoparentales

Archivo - Autobús del Ingreso Mínimo Vital.

Archivo - Autobús del Ingreso Mínimo Vital. / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

MADRID

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en agosto a 893.820 hogares en los que vivían 2.725.899 personas, según la última estadística publicada este lunes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación fue de 502,8 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de agosto ascendió a cerca de 474,7 millones de euros, según ha informado el INSS.

Según estos datos, en agosto, había 128.915 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 16,9%, y 390.346 beneficiarios más que los registrados en agosto de 2025 (un 16,7% más).

Atendiendo al perfil, la mayor parte de los titulares y de los beneficiarios del IMV en agosto eran mujeres. En concreto, representan más de dos tercios de los titulares (608.340), el 68% del total y el 53,4% de los beneficiarios (1.456.612). La edad media de los beneficiarios se sitúa en 28,6 años y en 20,2 años si se excluye a los titulares.

Además, en la actualidad, 1.103.781 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 40,5% del total. En términos acumulados, más de 1,6 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo (610.883 hogares, el 68,4% del total) y 149.075 hogares son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres.

Al mismo tiempo, 623.347 hogares recibieron el Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), con una ayuda media de 67,5 euros por menor y de 123,3 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Noticias relacionadas

En conjunto, el INSS destaca que el IMV ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas desde su inicio hace más de seis años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 5 de septiembre de 2026
  2. Sin tregua de calor extremo para los cofrades de Sevilla: la Virgen del Cerro cambia el horario de su procesión por los 40 grados
  3. Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento
  4. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 6 de septiembre de 2026
  5. Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la SE-40 en Alcalá de Guadaíra
  6. Dos vías para conectar la provincia con el metro de Sevilla: una línea 2 metropolitana y un intercambiador en el Higuerón
  7. Una vivienda vacacional en la costa cuesta 72.000 euros más de media en las playas de Cádiz que en las de Huelva
  8. Una locomotora arrolla a una persona en Dos Hermanas y obliga a interrumpir la circulación de trenes en Sevilla

VÍDEO | Los colegios de Sevilla estrenan el nuevo contrato privado de limpieza

La plantilla de Airbus en Sevilla se divide: San Pablo seguirá con la huelga mientras que Tablada vota la vuelta al trabajo hasta el referéndum

La plantilla de Airbus en Sevilla se divide: San Pablo seguirá con la huelga mientras que Tablada vota la vuelta al trabajo hasta el referéndum

Estepa ya huele a Navidad: arranca la campaña de mantecados y polvorones con el objetivo de superar los 15 millones de kilos

Estepa ya huele a Navidad: arranca la campaña de mantecados y polvorones con el objetivo de superar los 15 millones de kilos

VÍDEO | Estepa ya huele a Navidad

El aviso de Manuel Pellegrini antes del debut en Champions contra el Lille: "Es una competición que atrae mucho y es muy peligrosa y pasa facturas en las ligas"

El aviso de Manuel Pellegrini antes del debut en Champions contra el Lille: "Es una competición que atrae mucho y es muy peligrosa y pasa facturas en las ligas"

El PSOE evita sorpresas en Sevilla: Antonio Muñoz será el candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo

El PSOE evita sorpresas en Sevilla: Antonio Muñoz será el candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo

Un incendio en una planta de reciclaje cubre de humo el entorno de Granada: Alhendín pide a sus vecinos que se protejan

Un incendio en una planta de reciclaje cubre de humo el entorno de Granada: Alhendín pide a sus vecinos que se protejan

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social
Tracking Pixel Contents