Apple entra en el mercado de los plegables con el iPhone Duo, tras años de espera

Apple ha presentado el iPhone Duo, su primer teléfono plegable y uno de los lanzamientos más relevantes de su historia reciente. La compañía abandona por fin la posición de espectadora en un mercado que ya cuenta con propuestas consolidadas de Samsung, Google, Huawei y otros fabricantes, y presenta un dispositivo que pretende trasladar al formato plegable la misma filosofía que ha aplicado tradicionalmente al iPhone: integración estrecha entre hardware, software y servicios.

La llegada se produce después de años de rumores y expectación. Apple no ha sido la primera en apostar por los teléfonos que se abren para convertirse en una pequeña tableta, pero sí parece decidida a presentar su entrada como algo más que una adaptación tardía. El iPhone Duo no intenta únicamente añadir una bisagra al iPhone: rediseña la experiencia de uso alrededor de dos pantallas, la multitarea y nuevas formas de hacer fotografías y videollamadas.

Un iPhone que cambia de tamaño

Cerrado, el iPhone Duo incorpora una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas. Apple asegura que conserva el 90% de la superficie de visión de un iPhone 18 Pro, pero en un formato compacto que permite utilizarlo con una sola mano y guardarlo en el bolsillo.

Abierto, el dispositivo despliega una pantalla interior de 7,6 pulgadas, la mayor instalada hasta ahora en un iPhone. Según Apple, es un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max y está pensada para consumir contenidos, jugar, trabajar con varias aplicaciones o consultar documentos con mayor comodidad.

Las dos pantallas comparten relación de aspecto, una decisión importante para evitar que el contenido cambie de forma brusca al abrir o cerrar el teléfono. La interfaz se adapta al movimiento del dispositivo y permite continuar la actividad en la pantalla correspondiente sin reiniciar la aplicación ni perder el contexto.

Ambos paneles ofrecen tecnología ProMotion, función de pantalla siempre activa y hasta 3.000 nits de brillo máximo en exteriores. La pantalla interior añade un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos y pretende disimular la marca del pliegue. Es una solución ambiciosa, aunque también revela uno de los problemas centrales de los plegables: para hacerlos más resistentes y agradables, Apple ha tenido que introducir materiales y mecanismos mucho más complejos que los de un teléfono convencional.

La compañía también ha trasladado la cámara FaceTime bajo la pantalla interior, de modo que permanece invisible cuando no se utiliza. A finales de año, el iPhone Duo será compatible con el Apple Pencil con USB-C para tomar notas, dibujar o revisar documentos.

El reto de la durabilidad

Apple insiste especialmente en la resistencia. El chasis está fabricado en titanio de grado 5, la parte trasera utiliza Ceramic Shield y la frontal incorpora Ceramic Shield 2, que, según la empresa, triplica la resistencia a los arañazos frente a la generación anterior.

La bisagra está formada por más de 100 componentes y controla tanto el movimiento de apertura como el soporte del centro de la pantalla. En el interior, las nervaduras estructurales, las inserciones de fibra cerámica y una placa de titanio buscan aportar rigidez al conjunto.

El iPhone Duo cuenta además con certificación IP68 frente al agua, las salpicaduras y el polvo. Esta protección no convierte al teléfono en indestructible: Apple recuerda que la resistencia puede disminuir con el uso y que la garantía no cubre los daños producidos por líquidos.

La promesa de durabilidad será uno de los aspectos más vigilados del dispositivo. En un teléfono tradicional, una caída puede dañar la pantalla o la carcasa; en uno plegable, también puede afectar a la bisagra, al panel flexible y a las capas internas que permiten doblarlo. Apple afirma haber utilizado un polímero exclusivo hasta un 40% más rígido que otros materiales empleados en el sector, además de adhesivos y capas de vidrio diseñados para aliviar la tensión durante el plegado.

La cámara como argumento diferencial

El sistema fotográfico combina una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, un ultra gran angular Fusion de 48 megapíxeles y una cámara frontal Center Stage capaz de encuadrar automáticamente al usuario en distintas orientaciones.

La cámara principal puede capturar imágenes de 48 megapíxeles, utiliza un modo predeterminado de 24 megapíxeles y ofrece un zoom de dos aumentos con calidad óptica. También integra estabilización óptica por desplazamiento del sensor y mejoras de procesamiento para escenas con poca luz.

Pero la principal novedad no está solo en los sensores. El formato plegable permite utilizar las cámaras traseras para hacerse selfies mientras el usuario comprueba el resultado en la pantalla exterior. Con Duo Preview, las personas fotografiadas pueden ver el encuadre en tiempo real. Duo FaceTime, por su parte, permite que quienes acompañan al usuario se incorporen a una videollamada desde la pantalla exterior.

Apple también ha incluido Captura Inteligente, una función que emplea modelos de inteligencia artificial ejecutados en el A20 Pro para analizar la escena y tomar la fotografía cuando detecta que todos los participantes están preparados. La función puede ser útil para fotografías de grupo, aunque también plantea una pregunta sobre el control que el usuario conserva frente a la automatización: el teléfono decide cuándo considera que el momento es el adecuado.

En vídeo, el iPhone Duo graba en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision, permite aplicar efectos del modo Cine hasta 60 fotogramas por segundo y mejora la separación entre voces y música mediante algoritmos de Mezcla de Audio.

iOS 27 abraza la pantalla grande

El software es probablemente el componente más decisivo del iPhone Duo. Apple ha adaptado iOS 27 para distribuir controles, navegación y elementos del sistema en los laterales, de forma que la zona central quede reservada al contenido.

Al abrir el teléfono, el usuario puede acceder a dos páginas de inicio y a una vista de widgets situada a la izquierda. La Dynamic Island también se reorganiza para funcionar en disposición vertical y mostrar alertas y actividades en directo.

La novedad más significativa es Split View, que permite abrir dos aplicaciones simultáneamente. El usuario puede, por ejemplo, consultar una página web mientras redacta un mensaje, revisar un documento mientras toma notas o utilizar dos ventanas de Safari. También puede guardar combinaciones de aplicaciones para recuperarlas más adelante.

Esta es la función que puede justificar la existencia del Duo mejor que cualquier acabado de titanio o cámara sofisticada. Hasta ahora, el iPhone ha sido un dispositivo excelente para alternar rápidamente entre tareas, pero menos para trabajar con varias de ellas al mismo tiempo. El plegable de Apple intenta reducir esa limitación sin convertir el teléfono en una tableta independiente.

El riesgo es que la pantalla grande termine siendo una promesa infrautilizada si las aplicaciones de terceros no adoptan de forma consistente el nuevo formato. Apple asegura que Netflix, Zoom y Slack ya aprovechan el diseño, y ofrece nuevas API y herramientas en Xcode para facilitar la adaptación.

Potencia y autonomía

El iPhone Duo incorpora el chip A20 Pro, el mismo que Apple utiliza en los modelos iPhone 18 Pro. La compañía asegura que ofrece un rendimiento constante hasta un 35% superior al del iPhone 17 Pro, con una CPU hasta un 20% más rápida, una GPU hasta un 40% más veloz y el doble de potencia para tareas de inteligencia artificial gracias a su Doble Neural Engine.

El dispositivo incorpora una cámara de vapor diseñada a medida para evacuar el calor y mantener el rendimiento en sesiones prolongadas de juegos, multitarea o procesamiento de IA. También emplea una arquitectura de doble batería, con una unidad situada a cada lado del teléfono.

Apple cifra la autonomía en hasta 31 horas de reproducción de vídeo usando la pantalla interior, hasta 44 horas con la exterior y hasta 24 horas cuando se utilizan ambas de forma equilibrada. La carga rápida permite alcanzar el 50% en unos 20 minutos por cable y en unos 30 minutos mediante MagSafe o Qi2, con los cargadores y adaptadores adecuados.

La ausencia de una ranura para tarjeta SIM física contribuye a liberar espacio interno para la batería. El iPhone Duo funciona exclusivamente con eSIM y es compatible con más de 500 operadores en todo el mundo, incluidos Movistar, MasOrange y Vodafone.

Apple Intelligence, integrada pero no protagonista

El iPhone Duo llega con la última generación de Apple Intelligence. El sistema permite editar fotografías con herramientas como Reencuadre Espacial, Extender y una versión mejorada de Limpiar. Image Playground añade imágenes fotorrealistas y, en una futura actualización, incorporará compatibilidad con SynthID para identificar contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial.

Safari estrena Notificarme, una función capaz de avisar de cambios en páginas web, como la disponibilidad de un producto o una modificación de precio. Apple afirma que combina procesamiento en el dispositivo con Computación Privada en la Nube para limitar la exposición de los datos personales.

La inteligencia artificial está presente en buena parte del lanzamiento, pero no es el argumento principal. Apple parece entender que, en este producto, la transformación más visible no procede de un asistente o de un generador de imágenes, sino de la forma en que el dispositivo cambia físicamente delante del usuario.

Precio y disponibilidad

El iPhone Duo estará disponible en blanco estelar y cielo nocturno, con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

La información facilitada situa el modelo de 256 GB en unos 2.339 euros, todos los demas partirán hacia arriba.

Las reservas comenzarán el viernes 16 de octubre a las 14:00 CEST y el dispositivo llegará a las tiendas el viernes 23 de octubre en España y otros mercados. Apple también ha anunciado una funda convencional por 89 euros y una funda Folio con soporte por 149 euros.

Noticias relacionadas

El precio sitúa al iPhone Duo en la zona más alta del mercado. No es un teléfono diseñado para competir por volumen, sino para atraer a quienes quieren la experiencia de Apple y consideran que una pantalla mayor justifica pagar una cantidad que supera ampliamente la de los iPhone convencionales.

Fuente: El Periódico