Las pymes españolas generan 42.841 euros anuales por trabajador, un 17% menos que la media europea y muy por debajo de Alemania o Francia

Las pymes españolas, que representan un 99,9% del tejido productivo del país, generan 42.841 euros anuales por trabajador, un 17% menos que la media de la Unión Europea (UE), de 51.718 millones, y aún menos que las alemanas (62.089 euros) o las francesas (59.803 euros). Esta es una de las principales conclusiones del informe “Dimensión empresarial: diagnóstico y propuestas”, elaborado por Pimec y el Observatorio de la Pyme de Cataluña. El acto ha contado con las intervenciones del presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente del Observatorio de la Pyme de Cataluña, Oriol Amat, y el delegado permanente de Pimec en Madrid, Ferran Bel.

Para tratar de cerrar la brecha de competitividad y productividad que cada vez se acrecenta más entre España y el resto de Europa, la patronal de las pymes catalanas ha reclamado la puesta en marcha de una Ley estatal de crecimiento empresarial que sitúe el aumento de la dimensión de las empresas entre las prioridades de la política económica y permita eliminar los obstáculos que actualmente penalizan a las pymes que quieren crecer.

“España necesita dejar de penalizar a las empresas cuando crecen. Tenemos empresarios que quieren ganar dimensión, invertir, contratar e internacionalizarse, pero demasiadas veces se encuentran con una nueva obligación, una nueva carga administrativa o un mayor coste precisamente cuando dan el salto. Crecer tiene que ser más fácil que quedarse pequeño”, ha afirmado Cañete.

Una brecha de productividad

El estudio, presentado por el profesor Amat, constata que el 99,9% de las empresas españolas son pymes y alrededor del 94% son microempresas, mientras que las grandes compañías representan solo el 0,14% del total, frente al 0,47% de Alemania. Para Pimec, el problema no es, por tanto, que España tenga demasiadas pymes, sino las dificultades que encuentran para crecer y ganar dimensión, lo que limita el número de empresas medianas y grandes.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha alertado de que el reducido tamaño empresarial lastra la competitividad de España y señala que la productividad de las microempresas españolas es prácticamente la mitad que la de sus homólogas alemanas o francesas. El informe incorpora una encuesta a 348 empresas que evidencia la distancia entre la voluntad de crecer y la capacidad real de hacerlo.

El 74,6% prevé aumentar su dimensión durante los próximos cinco años, pero solo el 35,2% asegura haber conseguido crecer con éxito en los últimos cinco. Entre las empresas que han intentado crecer, la burocracia y la regulación excesiva son el principal obstáculo (21,5%), seguidas de la fiscalidad desincentivadora (20,2%), los márgenes insuficientes (18,2%) y las dificultades para captar y retener talento (16,7%). Además, el 45,3% afirma no haber recibido ningún apoyo específico para favorecer su crecimiento.

Una ley para crecer

Ante estas cifras, Pimec ha reclamado que se ponga en marcha una Ley estatal de crecimiento empresarial que agrupe y dé coherencia a las políticas destinadas a facilitar el salto de escala de autónomos, microempresas y pymes. Entre las medidas propuestas, que ascienden a 112, destacan los incentivos fiscales para compañías que profesionalicen su gobernanza o impulsen laboratorios de innovación compartidos; la simplificación administrativa, reducción de costes registrales o notariales y el apoyo a fusiones o colaboraciones entre pymes, entre otras medidas.

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Por su parte, Cañete ha criticado la medida introducida el pasado martes por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que da a las empresas un ultimátum hasta el 30 de noviembre para que adapten los contratos de trabajo, pormenorizando mucho más las condiciones laborales. En opinión de Cañete, el hecho de que se haya transpuesto esta Directiva a través de un Real-decreto no es la situación ideal, puesto que para ellos este debate debería formar parte del diálogo social.

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