Syrsa, el gigante sevillano de la automoción que pasó de un concesionario Renault a vender 24.000 vehículos al año

Hablar de Syrsa es hacerlo de uno de los grandes referentes de la automoción en Andalucía. La trayectoria de la compañía, nacida hace 1961 como concesionario exclusivo para Renault, es el ejemplo de cómo un proyecto 'modesto' puede convertirse en un gigante que, 65 años después, muestra un crecimiento imparable.

Estrechamente ligada a la historia industrial de Sevilla, los últimos 15 años, con la entrada de nuevas marcas, han supuesto un revulsivo para la empresa que actualmente lidera Francisco Galnares García-Añoveros, quien, recientemente, ha asumido el puesto de CEO del grupo. Su padre, Francisco Galnares González de la Madrid, que ha sido la cara visible de la revolución hacia nuevos negocios dentro de la empresa, ha pasado a ser su presidente ejecutivo.

El gran salto: nuevas empresas propias y diversificación

El gran salto se ha producido en los últimos años. En 2019 se produjo la constitución de las primeras empresas con marca propia del grupo dedicadas a servicios de aseguramiento o de gestoría, a lo que se sumó Driveris, la empresa de vehículos de ocasión multimarca, "que ha protagonizado un importante proceso de expansión en los últimos cinco años", señala el CEO de la firma.

En su proceso paulatino de diversificación, en 2023 se constituyó Syrsa CAT, el Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos, y en 2024 "se produjo un importante salto cualitativo, con la adquisición de varios concesionarios BMW, MINI y BMW Motorrad en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, a lo que hay que sumar la incorporación de nuevas marcas como Omoda y Jaecoo, proceso que ha continuado en los últimos años con la incorporación de Ebro, Changan, Foton o Lepas", explica Galnares.

El salto a Málaga

El último gran hito en la historia reciente del grupo fue, en 2025, la adquisición de varios concesionarios Hyundai en la provincia de Málaga, lo que supuso la certificación de la presencia de Syrsa en las ocho provincias de Andalucía y su consolidación como grupo líder de automoción en la región.

En la actualidad, el principal proyecto es ejecutar su plan estratégico para los próximos tres años. "Un ambicioso proyecto en el que hemos hecho partícipe a toda la organización, desde los miembros del Consejo de Administración hasta empleados de todas las áreas, marcas y negocios del grupo" y en el que están implicadas más de 60 personas.

Números disparados

Toda esta evolución se ha traducido en números. Syrsa cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 595,6 millones de euros, "el mayor volumen de negocio de su historia, más del doble del registrado apenas dos ejercicios antes".

El crecimiento, señala Galnares, vino acompañado de un importante incremento de la actividad comercial, con 24.043 vehículos vendidos entre nuevos y de ocasión, "y de una expansión territorial que ha permitido completar su presencia en las ocho provincias andaluzas".

La facturación de recambios ascendió a 73,1 millones de euros, mientras que la actividad de taller generó 24,7 millones de euros en mano de obra y registró 137.639 entradas. A ello se suman más de 30.500 expedientes tramitados por Syrsa Gestoría y un volumen de primas de seguros superior a 6,2 millones de euros, gestionadas a través de su correduría, Syrsa Seguros. Al cierre del ejercicio, el grupo contaba con 74 instalaciones —42 propias y 32 de su red de agentes— y una plantilla de 945 profesionales.

Actualmente, Syrsa cuenta con concesiones de las marcas Renault, Dacia, Alpine, BMW, BMW Motorrad, Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda&Jaecoo, Ebro, Foton, Changan y Lepas, y es además agente oficial Mini y taller oficial de Link&Co, Ineos y Polestar.

No descarta la expansión fuera de Andalucía

En cuanto a la posibilidad de expansión más allá de las fronteras de la comunidad, "por el momento, el grupo ha priorizado y prioriza la expansión y consolidación de su negocio en Andalucía, pues la cercanía aporta sinergias y el conocimiento del terreno ventajas competitivas, pero no descartamos la expansión en otras regiones o países, siempre y cuando tengan coherencia con nuestra estrategia", reconoce el CEO de Syrsa.

Galnares explica que el mercado, "aunque crece, se está fragmentando en más marcas y concentrando en menos distribuidores". Tras el azote que supuso el covid, "parece que ya este año alcanzaremos el volumen prepandemia, pero nos hemos dejado por el camino más de un millón de vehículos y se ha envejecido el parque", apunta.

El desembarco de marcas chinas

Por otro lado, destaca Galnares, la subida de precios de los últimos años, unida a la apuesta europea por la electrificación, "ha puesto en bandeja el mercado europeo a los fabricantes chinos, ávidos de dar una salida su enorme capacidad productiva y escapar de la guerra de precios que se vive en su mercado autóctono, pues cuentan con una tecnología eléctrica puntera a unos precios muy competitivos".

Esto ha supuesto la entrada de numerosas marcas hasta ahora desconocidas en nuestra tierra, que están capturando "una parte importante de la cuota de mercado" (en torno a un 20% del mercado particular).

Syrsa sí supo ver esta entrada veloz del vehículo asiático en España. "Lo difícil ha sido y es saber apostar por la marca concreta más apropiada de entre las muchas existentes, así cómo que estas marcas apuesten por la compañía como distribuidores. Por fortuna, contamos con un magnífico equipo y un bagaje en el sector que nos ha permitido posicionarnos bien. Hoy las marcas chinas suponen un 20% de las ventas de vehículos nuevos", añade.

El vehículo híbrido, el rey absoluto de los concesionarios

En cuanto al papel del vehículo eléctrico en el mercado, Galnares destaca que los vehículos eléctricos representan un 10% de los vehículos nuevos que se venden, mientras que el diésel ha caído al 4%, igual al GLP. "La gasolina está en el 23%, y el rey absoluto actual es el híbrido, que supone un 59%. Por tanto, ya más que duplica en volumen al diésel y está a un tercio del volumen de los gasolina", indica.

En lo que respecta a precios, siguen estando por encima de las versiones comparables de combustión, "pero la brecha se va estrechando".