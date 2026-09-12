Scope eleva la calificación de España y acerca su deuda a la nota de Francia, gracias al empuje de la demanda interna

España ha reforzado en los últimos años su posición ante los mercados financieros y las agencias de calificación, que han reconocido la evolución de la economía española y la mejora de sus principales indicadores. La última muestra ha sido la decisión de Scope de elevar el rating de España hasta A+ con perspectiva estable, mientras el resto de las grandes agencias mantiene la calificación de la deuda soberana.

La mejora de las calificaciones obtenidas por España durante los últimos años ha permitido al país situarse al nivel de Francia y ampliar su distancia respecto a Italia. A ello se suma la evolución de la prima de riesgo, con una rentabilidad exigida a la deuda española que se encuentra actualmente por debajo de la francesa, una situación que hasta hace poco resultaba inédita, y también de la italiana.

Esta evolución se produce en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y por unos tipos de interés superiores a los de hace unos años. España, además, se mantiene como una de las economías que más crece entre los principales países de la zona euro, en un ciclo que combina el aumento del empleo con una mejora de la productividad.

El avance de la economía también se ha trasladado a las cuentas públicas. Pese a la sucesión de crisis y perturbaciones externas de los últimos años, el déficit público ha mantenido una trayectoria descendente. El Gobierno destaca, entre otros episodios recientes, la respuesta a la DANA, el conflicto arancelario, las consecuencias de la guerra en Irán o la crisis humanitaria de Ceuta. En este contexto, España registró en 2025 su primer superávit primario en 18 años, es decir, un saldo positivo de las cuentas públicas antes de contabilizar el pago de intereses de la deuda.

La deuda pública cerró 2025 en el 100,7% del PIB, por debajo del 101,4% previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Para este año, la última previsión del Ejecutivo sitúa la ratio en el 99,3%, lo que supondría volver a situarla por debajo del 100% por primera vez desde 2019 y adelantar en un año el objetivo marcado inicialmente por el Gobierno.

Desde el máximo alcanzado a comienzos de 2021, la deuda pública se ha reducido en casi 26 puntos porcentuales de PIB. El déficit, por su parte, ha mejorado en 7,5 puntos desde el 9,9% registrado en 2020, según los datos destacados por el Ejecutivo, sin que esta consolidación se haya producido mediante recortes sociales.

La confianza de los inversores también se refleja en las emisiones del Tesoro. Las últimas operaciones sindicadas han registrado niveles de demanda especialmente elevados. En mayo, la emisión de un bono a diez años recibió peticiones por 138.000 millones de euros, más de diez veces el importe finalmente colocado. Además, un 26,8% de la emisión fue adjudicada a bancos centrales e instituciones oficiales, considerados inversores de elevada calidad.

La tendencia se repitió en septiembre con el nuevo bono verde a 20 años, que recibió una demanda de 68.000 millones de euros, alrededor de 17 veces el importe emitido. La operación se cerró además sin prima de emisión y volvió a contar con una importante participación de inversores institucionales.

El elevado interés por la deuda española también tiene un efecto sobre el coste de financiación del Estado. La cartera del Tesoro cuenta con una vida media cercana a los ocho años, mientras que solo un 13,5% está expuesto cada año a cambios en los tipos de interés. Esto permite que el impacto de las subidas de tipos se traslade de forma gradual al coste de la deuda.

Actualmente, el coste medio de la cartera se sitúa en el 2,43%, apenas 80 puntos básicos por encima del mínimo alcanzado en 2021 y muy por debajo del 4,07% registrado en 2011. En el conjunto de las Administraciones Públicas, la carga financiera cerró 2025 en el 2,39% del PIB, por debajo del nivel de 2024 y lejos del máximo del 3,56% alcanzado en 2013.

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El conjunto de estos indicadores dibuja una posición financiera más sólida para España que la existente durante la última gran crisis de deuda soberana. La mejora de la calificación, la reducción de la prima de riesgo, el descenso de la deuda sobre PIB y la elevada demanda de las emisiones del Tesoro apuntalan el acceso del Estado a los mercados en un escenario todavía marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.

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