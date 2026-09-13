Beatriz Navarro: "Miramos mucho a las marcas chinas, sobre todo cómo son capaces de lanzar coches en dos años"

Este año, los premios de la Asociación de Márketing de España (AMKT) han cumplido 18 años, la mayoría de edad. ¿Qué balance hace y cuáles son los retos de futuro?

Es un hito. Llevamos 18 años premiando las mejores estrategias de márketing hechas en este país. En esta edición se presentaron más de 200 candidaturas, lo que significa un récord también. Yo creo que los premios son especialmente importantes porque no se premia una creatividad, sino una estrategia de márketing que realmente ha transformado una compañía. Y eso es lo que queremos hacer desde la asociación, poner en valor y en relieve que los departamentos de márketing son una palanca transformadora de negocio de una empresa.

Compagina su cargo en esta asociación con el de directora de Márketing de Renault. ¿Qué aporta el hecho de desempeñar ambos cargos?

Cuando hablo de márketing sé de lo que hablo porque lo vivo cada día, no estoy teorizando sobre lo que creo que va a pasar. Cuando hablo de transformación estratégica es porque lo vivo a diario. Cuando hablo de que los CMO [chief marketing officer o director de márketing] deberían estar presentes en los comités de dirección es porque considero que realmente su papel es relevante. Cuando hablo del impacto que está teniendo la inteligencia artificial (IA) en los departamentos de márketing es porque nosotros estamos aplicando esta nueva tecnología en nuestro día a día. Cuando alguien ostenta la presidencia de AMKT es importante o bien que esté en activo en una compañía ejerciendo de CMO o bien que ya venga con una trayectoria detrás.

¿Y por qué es tan importante que los directores de márketing estén presentes en los comités de dirección?

Los CMO son los que tienen toda la visión del cliente, desde las necesidades de producto actuales hasta las futuras. Y sobre todo son los que trabajan el valor de la marca. En un mundo en el que casi todos los productos se parecen, aquello por lo que el consumidor está dispuesto a pagar más o de una forma diferencial es por lo que vale una marca.

¿Cómo impacta la inteligencia artificial en su trabajo?

La IA está rompiendo moldes, transformando absolutamente las compañías, no es una moda o un medio más que ha venido para quedarse. Es un cambio de paradigma total y absoluto. Nosotros estamos viendo ya cómo somos capaces, a través de la IA, de conocer más a los clientes o personalizar de una manera mucho más rápida; estamos automatizando un montón de procesos. La IA, hoy por hoy, está haciendo que cosas que antes tardábamos semanas, días o incluso meses en hacer seamos capaces de hacerlas de una manera mucho más rápida. También considero que lo que nunca debe perder un departamento de márketing es el criterio y lo que es bueno para tu marca.

¿Cuáles son los principales atributos de un buen CMO?

Por un lado, tiene que tener capacidad estratégica. Tiene que tener capacidad analítica. Tiene que tener la capacidad de estar continuamente reinventándose, la capacidad de estar siempre aprendiendo cosas nuevas, porque en nuestra disciplina continuamente hay medios y hay disciplinas nuevas. También la capacidad de trabajar de manera transversal con muchísimos equipos. Y sobre todo debe abrazar tendencias nuevas y cambiar su forma de trabajar habitual cuando sea necesario, adaptándose a los nuevos tiempos.

Dígame alguna estrategia que crea que ha sido especialmente brillante en el objetivo de transformar una compañía.

Si hablo de Renault va a quedar un poco feo, ¿no?, así que voy a hablar de otra marca con una trayectoria brillante, que es Nike. Es una marca que se ha sabido transformar a lo largo de todos estos años. A mí me encanta su último espot, el que creó para el Mundial de fútbol, donde en seis minutos salen más de 30 estrellas. Ya solo meterlas en el mismo anuncio me parece muy complicado. También hay otras que me sorprenden porque son grandes marcas y han cometido errores, y me gusta hablar de las marcas que cometen errores porque se aprende mucho de ellas. Un ejemplo es la campaña de 2017 que lanzó Pepsi con Kendall Jenner, en la que una modelo sale de una sesión de fotos y se incorpora de repente a una manifestación, donde acaba haciéndose una foto con un policía con una Pepsi. La empresa la tuvo que retirar a las 24 horas por las críticas, porque era utilizar una manifestación, donde la gente está protestando por algo importante, para colarte ahí como marca. Y tengo que hablar de Renault, pero porque lo siento así. Creo que Renault ha vivido una gran transformación en los últimos cinco años. Renault venía de ser una love brand en la década de los 90, cuando tener un Clio Williams o un R5 Turbo era posiblemente algo que llenaba de orgullo a cualquier persona que lo condujera por la calle. Luego, durante muchos años, los productos no le han acompañado, pero ahora tenemos la gran suerte de volver a contar con productos que han hecho que la marca vuelva a estar en boca de todos. Es fundamental disponer de una buena marca, pero si no tienes un gran producto detrás, no sirve absolutamente para nada.

¿Y cómo se combate desde el márketing y desde una empresa automovilística el desembarco de los automóviles chinos, que no hacen márketing?

Esta es una pregunta muy interesante, porque no hacen márketing pero invierten mucho dinero en publicidad. Entonces, ¿qué es hacer márketing y qué es hacer publicidad? El márketing es mucho más que hacer un espot bonito, porque al final trabajas el 360 grados de un cliente: lo digital, los anuncios, el precio, la gama... absolutamente todo. Pero en España hay más de 27 marcas chinas. Si te digo «nombra cuatro», a lo mejor serías capaz de nombrarme cuatro, pero hay 27 marcas chinas. Ya tienen más del 20% de la cuota de mercado eléctrico, es decir, son muy fuertes. España, además, es un país en el que abrazamos de una manera impresionante a los nuevos jugadores que llegan al mercado. Nos pasó con Amazon, por ejemplo. Todo el mundo lo abrazó, porque nos gustan las cosas nuevas, porque no le tenemos miedo a probar, porque nos encanta que alguien llegue con innovación, con tecnología, y yo creo que es fantástico. Habrá que ver lo que pasa dentro de cuatro o cinco años con todas esas marcas y sobre todo, en el caso de la automoción, con la posventa. Pero sí que es verdad que los miramos, los miramos mucho. Miramos sobre todo cómo son capaces de lanzar al mercado coches en dos años. De hecho, es una de las cosas que nosotros hemos aprendido de ellos: el Twingo lo hemos lanzado en dos años, cuando normalmente el sector de la automoción tarda de media unos cuatro o cinco años en lanzar un coche.

¿Es posible hacer una buena campaña de márketing para las empresas de defensa, un sector tan de moda?

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Tan de moda que como sabes tenemos ahora en Indra dos jefes que han salido de Renault [el ex-CEO José Vicente de los Mozos y el actual CEO, Josep Maria Recasens]. Es difícil porque, si hablo de Indra como compañía, tiene muchas cosas, no solo defensa. Creo que es complicado hacer una campaña de márketing para que el consumidor normal entienda qué es la defensa como tal, para qué sirve y por qué debería conocerla. Sí considero que no es tanto una campaña de márketing como una campaña divulgativa, una campaña de información dirigida a los ciudadanos: ¿qué hace una compañía que se dedica a la defensa y para qué sirve la defensa en un país? ¿Por qué es tan importante? Entonces, sí que pienso que si yo fuera la CMO de Indra, lo que trabajaría sobre todo es la parte divulgativa para que el consumidor, para que el ciudadano de a pie, entendiera la importancia que tiene.

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