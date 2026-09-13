El desafío de la tercera generación de Europa: competir para perdurar

En La marcha de Radetzky, el escritor austriaco Joseph Roth relata la historia de tres generaciones de la familia Trotta en aquellos convulsos años en los que el Imperio austrohúngaro avanzaba lentamente hacia su desaparición. La primera contribuyó con gran esfuerzo a construir un gran proyecto político. La segunda disfrutó despreocupadamente de la estabilidad y la prosperidad que ese proyecto proporcionaba. La tercera heredó instituciones sólidas y décadas de éxito, pero descubrió tarde que el mundo para el que fueron diseñadas ya no existía.

Esta es la gran lección de la novela. Los proyectos políticos no suelen fracasar por falta de logros, sino por el exceso de confianza en ellos. Los personajes de Roth son incapaces de reaccionar ante las transformaciones económicas, sociales y geopolíticas que están alterando los fundamentos del orden que conocen. Cuando finalmente comprenden la magnitud del cambio, la caída de las instituciones dirigidas por la Casa de Habsburgo es inevitable.

Europa debería evitar ese error. Porque la gran cuestión que afronta hoy la Unión no es si dispone de recursos, talento o capacidad económica. Cuenta sobradamente con ellos. La cuestión es si está adaptando sus estructuras a la velocidad que exige un mundo que ha cambiado más en los últimos quince años que en las tres décadas anteriores.

Cuestión estratégica

La integración europea también puede entenderse a través de tres generaciones. La primera fue la de los fundadores, que levantaron un proyecto de paz y cooperación tras la Segunda Guerra Mundial. La siguiente fue la de la consolidación, impulsada por el Mercado Único, el euro, la ampliación de la Unión y los beneficios de una globalización que parecía avanzar de forma irreversible. La tercera es la que vivimos hoy: una Europa obligada a desenvolverse en un entorno marcado por la rivalidad entre grandes potencias, la guerra en sus fronteras, la competencia tecnológica y una creciente incertidumbre estratégica.

Por todo ello, la competitividad ha dejado de ser un asunto exclusivamente económico para convertirse en una cuestión estratégica.

Europa necesita movilizar recursos sin precedentes para reforzar sus capacidades de defensa, acelerar la transición energética, impulsar la innovación y reducir dependencias estratégicas. La capacidad para financiar esas prioridades determinará el crecimiento económico europeo, así como su influencia geopolítica en las próximas décadas.

Y ahí el sector financiero ocupa una posición central. Europa dispone de uno de los mayores volúmenes de ahorro del mundo. Sin embargo, sigue teniendo dificultades para transformarlo en inversión productiva dentro de sus propias fronteras. Mientras reclama más recursos para financiar innovación, digitalización o seguridad, una parte significativa de ese capital continúa buscando oportunidades fuera de la Unión.

Dos grandes contratiempos

El primer gran problema es la fragmentación. A pesar de los avances logrados durante las últimas décadas, los mercados financieros europeos siguen operando con barreras regulatorias, supervisoras y operativas que limitan la libre circulación del capital. La consecuencia es que Europa continúa funcionando, en demasiados ámbitos, como una suma de mercados nacionales cuando sus principales competidores actúan con mayor profundidad y cohesión. Esta fragmentación restringe la inversión, limita el crecimiento y reduce la capacidad para competir.

Pero existe una segunda cuestión que hemos igualmente de abordar: la complejidad regulatoria. Durante los últimos años hemos asistido a una intensa acumulación normativa que indiscutiblemente ha reforzado la resiliencia del sistema financiero. Las entidades, especialmente las españolas, presentan hoy niveles de solvencia y liquidez muy superiores a los de hace dos décadas. Pero resulta igualmente evidente que esta agenda también ha incrementado la complejidad del marco normativo y los costes de su cumplimiento.

La cuestión que debemos plantearnos es si el marco regulatorio actual, diseñado en un contexto completamente distinto, mantiene el equilibrio adecuado entre los objetivos de estabilidad y competitividad. En un momento en que la Unión busca recuperar dinamismo económico y reforzar su autonomía estratégica, resulta legítimo preguntarse si determinadas exigencias generan cargas que pueden limitar la financiación de la economía sin aportar beneficios equivalentes en términos de estabilidad. El reto no consiste en elegir entre estabilidad y competitividad. Europa necesita ambas.

Esta reflexión cobra especial relevancia en debates actualmente abiertos. Conviene valorar con rigor el impacto que determinadas medidas pueden tener sobre la financiación de las pymes o sobre el crédito hipotecario. Las reformas regulatorias deben juzgarse también por su capacidad para favorecer la inversión, el crecimiento y la creación de empleo.

En este contexto, la Unión de Ahorros e Inversiones representa una oportunidad relevante. Europa no necesita tanto generar más ahorro como utilizar mejor el que ya posee. La clave está en eliminar obstáculos, profundizar en la integración de los mercados financieros y simplificar aquellas complejidades regulatorias que dificultan la movilización eficiente de recursos.

Volviendo a Roth, el drama de los Trotta no radica únicamente en que el mundo cambie. Lo verdaderamente trágico es la inacción ante ese cambio. La tercera generación europea tiene una responsabilidad más compleja que las anteriores: adaptar un proyecto político de paz a un mundo en el que la seguridad depende también de la fortaleza económica, en el que la influencia geopolítica exige capacidad financiera y en el que la prosperidad de las regiones está en disputa.

La verdadera amenaza para Europa es creer que los éxitos del pasado bastan para afrontar el futuro. Y en el siglo XXI, la capacidad de adaptación tiene un nombre cada vez más evidente: competitividad.

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