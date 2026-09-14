El calor intenso y la falta de mano de obra condicionan la campaña de la aceituna de mesa en Andalucía

El verdeo es una campaña intensiva en empleo en el campo andaluz, y especialmente en la provincia de Sevilla. Las primeras variedades -como la manzanilla o la gordal- ya se están recogiendo en muchas cooperativas, mientras que la hojiblanca arranca esta semana. Aunque el segundo avance del aforo de producción de aceituna de mesa de Interaceituna -la interprofesional del sector- prevé 638.000 toneladas, un 37,27% más respecto a la media de las últimas cuatro campañas en España, la falta de mano de obra y el calor de estos últimos días condicionarán los números de fin de campaña.

Así lo asegura a este periódico Gabriel Cabello, presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, que asegura que, si bien las previsiones son optimistas, "el calor hace que no se puedan recoger todas las aceitunas que están en el árbol". Las altas temperaturas inciden en el tamaño y al denominado agostado, que es que la aceituna se arruga y necesita aporte de agua para llegar a los calibres exigidos en el mercado.

Escasez de trabajadores

Al problema meteorológico se suma, como en otras campañas, la falta de mano de obra, una constante no solo en el verdeo, sino en los distintos cultivos que proliferan en Andalucía, aunque en la aceituna de mesa, con mucha recogida manual, incide especialmente esta escasez de trabajadores.

"Esta circunstancia incrementa los costes que tienen que asumir las cooperativas, porque tienen que acudir en muchos casos a empresas de trabajo temporal para poder hacer frente a la campaña", señala. En cuanto a la contratación en origen, una de las posibles soluciones a esta situación, sigue siendo un asunto complejo que requiere, según Cabello, de una regulación en el marco europeo para que se realice "con todas las garantías".

Se elevan los costes de producción

El alza del coste para el bolsillo del agricultor va más allá. La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha presentado por primera vez su estudio Aproximación a los costes de producción de la aceituna de mesa en España 2026, elaborado con costes unitarios actualizados a 2026 y contrastado con expertos del sector. Este informe revela que se sitúa entre 0,71 y 1,23 euros por kilo en España.

"La reciente actualización 2026 del estudio de costes del olivar para aceite de AEMO constató un incremento medio cercano al 57% desde 2020, impulsado especialmente por la subida de la mano de obra, la maquinaria agrícola, la energía y los fertilizantes", señala AEMO en su página web.

Aranceles en EEUU e incursiones en nuevos mercados

Otra de las circunstancias que afectan de manera directa al sector son los aranceles impuestos por Donald Trump. Estos se sitúan en la actualidad por encima del 30% para la aceituna de mesa, por lo que se hace fundamental poner la mirada en otros mercados.

"Ahora mismo hay puestas en marcha campañas de promoción en India y en China porque estamos centrando los esfuerzos en los países del sureste asiático porque la población es muy interesante", destaca Cabello, quien reclama a las administraciones un mayor aporto para el sector de la aceituna de mesa, porque, con los recursos que contamos ahora, estamos muy limitados económicamente".