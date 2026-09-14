Juan Velayos: "Tenemos que estar preparados para vivir un ciclo inmobiliario menos positivo"

The District celebrará el próximo 22 y 24 de septiembre su quinta edición, con novedades. La principal es que la feria inmobiliaria de referencia de los diferentes fondos de inversión a nivel mundial se desarrollará por primera vez en Madrid, después de cuatro ediciones en Barcelona, las dos primeras no exentas de polémicas por los boicots de organizaciones vinculadas a los sindicatos de inquilinos. En la capital, en cambio, han logrado el respaldado institucional que no tenían en la capital catalana. Tanto es así que hasta la propia presidenta la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, participará en la inauguración. Juan Velayos (Barcelona, 1973), presidente de The District, atiende un año más a EL PERIÓDICO antes del evento para analizar el momento que vive el sector.

PREGUNTA. The District celebra su primera edición en Madrid. ¿Qué expectativas tienen desde la organización?

R. Las vibraciones son muy buenas en todos los sentidos. Apuntábamos inicialmente a unos 15.000 asistentes y estamos viendo que vamos a estar por encima de los 20.000, lo que supone un salto cualitativo muy relevante. En ponentes estaremos nuevamente en el entorno de los 350 o 370, pero la calidad es altísima y este año hay muchísimo interés. También tenemos un apoyo institucional máximo y percibimos mucha ilusión y compromiso.

P. La feria llega además en un año en el que la inversión inmobiliaria podría alcanzar los 20.000 millones. ¿Cómo ve ahora mismo el mercado español?

R. Estamos recogiendo los frutos de unos años que han sido excepcionalmente buenos. España es un mercado cada vez más profundo, más institucional y más profesionalizado prácticamente en todos los ámbitos. Veo muchas luces y pocas sombras. Las sombras, para mí, serían fundamentalmente la visión política y la incapacidad de dar una solución al gravísimo problema del acceso a la vivienda. En prácticamente todo lo demás veo muchas luces, sobre todo en dos ámbitos, en la gestión y el capital. Hemos creado compañías más grandes, más sólidas, mejor gestionadas, con estructuras de capital mucho más institucionales y con un mejor gobierno corporativo. Eso hace que sean empresas mucho más resilientes. Todavía queda mucho por hacer, pero en la última década hemos dado pasos de gigante.

P. ¿Estamos ante un cambio de ciclo en el inmobiliario con la subida de tipos?

R. En los últimos meses hemos vivido un ciclo económico muy bueno a pesar de todas las incertidumbres geopolíticas. Ahora empezamos a ver algunas nubes. Están vinculadas a los tipos de interés, a la inflación y al agotamiento de la demanda. O más exactamente a la capacidad de una parte de esa demanda para acceder a la oferta. Posiblemente, el siguiente ajuste de ciclo venga más por un problema de demanda que por un problema de oferta. Ese tipo de ajustes suelen ser más fáciles de gestionar. No hablaría de crisis, pero sí creo que debemos estar preparados para vivir con naturalidad un ciclo menos positivo que el que estamos viviendo. Habrá que comprobar cómo evoluciona la morosidad, que sigue muy baja, y también cómo el acceso a la hipoteca o al crédito al consumo se endurece. Son indicadores que pueden empezar a hacer temblar las piernas a algunos.

P. ¿Le preocupa especialmente el encarecimiento de la financiación?

R. No soy excesivamente pesimista ni dramático, pero a corto plazo sí creo que veremos una tendencia alcista en los tipos de interés y eso afecta mucho a nuestro sector. Habrá que ver si la banca comercial retrae o no el acceso al crédito. Espero que no. En cualquier caso, la financiación de las operaciones se va a encarecer para los compradores y eso, matemáticamente, afecta al precio que pueden pagar a los vendedores. Por tanto, a corto plazo debemos estar preparados para un entorno de tipos más altos. La gran pregunta es si vamos a ser capaces de controlar o no la inflación.

P. ¿Dónde ve el principal riesgo para los proyectos de desarrollo?

R. Hay otro asunto que me preocupa especialmente, que es el de los costes de construcción. Este es un sector que traslada muy rápidamente al mercado los incrementos reales o incluso percibidos de los costes. Muchos proyectos dejarán de ser viables en el corto plazo si mantenemos simultáneamente una tendencia de subida de tipos, una inflación que no se controla del todo y unos costes de construcción elevados. En ese escenario veremos proyectos que se ralentizan o que directamente se paralizan.

P. España ha ganado peso en las carteras de los grandes fondos internacionales. ¿Cómo la ve posicionada frente a otros mercados europeos?

R. La veo muy bien. España sigue teniendo muchísima capacidad de atracción. Creo que estamos además dentro de una espiral positiva, porque cada vez somos un mercado más institucional y eso permite que veamos operaciones más relevantes. También hay mucho talento. Si observas los grandes fondos y también los pequeños, encuentras cada vez más profesionales españoles de muchísimo nivel. Hace unos años venían fondos internacionales y apenas había españoles en esas organizaciones. Hoy ya tienes muchos profesionales españoles en grandes fondos ocupando posiciones relevantes. Por eso creo que España va a seguir siendo capaz de generar volumen de transacciones gracias a plataformas más preparadas, gestores más preparados y accionistas más preparados.

P. En los últimos meses hemos visto grandes transacciones en el segmento residencial, especialmente en 'privatización'. ¿Qué será lo siguiente?

R. Creo que el flex living va a ser una tendencia importante. Ya ha ganado bastante relevancia y pienso que lo vamos a escuchar mucho durante los próximos meses. También vamos a vivir con mucha intensidad el concepto de plataforma. Veremos más operaciones vinculadas a plataformas porque el capital va a querer invertir en ellas. Permiten hacer despliegue de capital, crecer y apoyarse en equipos gestores que ya han demostrado capacidad para ejecutar.

P. ¿Qué otros sectores ve con recorrido?

R. Vamos a seguir viendo muchísimas ramificaciones dentro del hotelero, también muy vinculadas a operaciones corporativas y a plataformas. Todo lo relacionado con data centers va a seguir arriba del todo, aunque existe una controversia sobre el acceso a la electricidad y habrá que ver cómo termina resolviéndose (el decreto que prepara el Gobierno). También creo que la vivienda asequible va a dar un paso adelante y vamos a empezar a ver fórmulas que funcionan, apoyadas por políticas públicas algo más inteligentes, siguiendo en cierta medida la estela de lo que se ha hecho en Madrid. Y después están los alternativos. Creo mucho en senior living, que todavía no ha terminado de explotar, pero se va acercando a su momento.

P. Uno de los grandes hitos que todavía podría dejar el año es una eventual salida a bolsa de HIP. ¿Qué supondría para el sector?

R. Una grandísima noticia. No se me ocurre mejor capital ni mejor equipo gestor para intentar devolver a España a los mercados de capitales inmobiliarios. Además, esta clase de activo (los hoteles) es muy nuestro, por esencia y por excelencia. Sería una noticia extraordinaria.

P. ¿Es la bolsa una de las grandes asignaturas pendientes del inmobiliario español?

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R. Totalmente. Hemos sido capaces de traer capital institucional, hemos sido capaces de hacer compañías más grandes y más rentables, pero no hemos conseguido traer de vuelta los mercados de capitales a España con suficiente profundidad, liquidez y fuerza. Ese es probablemente uno de los grandes retos que debemos marcarnos. Tenemos algunos ejemplos de historias cotizadas que han funcionado, como Merlin Properties, pero todavía necesitamos mucha más profundidad. Por eso, coronar el año con la salida a bolsa de HIP sería muy importante. Nos pondría en la senda de recuperar el mercado de capitales como una vía real para financiar y hacer crecer las plataformas inmobiliarias españolas.

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