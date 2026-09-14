Estados Unidos
Trump dice que el mejor control para la IA es que él sea presidente
El presidente de Estados Unidos afirma que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.
"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió en la red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.
Fuente: El Periódico
- Carmen Castillo, consejera andaluza de Educación: 'Con este sistema se pierde el esfuerzo, lo importante para pasar de curso no es saber, se pasa da igual lo que hagas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 12 de septiembre de 2026
- Una colisión con varios vehículos deja un fallecido y seis heridos en Dos Hermanas
- El mensaje de Pedro Sánchez a sus alcaldes ante la alarma en el PSOE por 'el efecto Ceuta'
- El nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla con sushi, guisos y arroces desde 16 euros: más de 150 platos a probar de forma ilimitada
- La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
- Alineación probable del Betis ante el Villarreal: Pellegrini, con los titulares a La Cerámica