Stellantis insta a Bruselas a vigilar que los fabricantes chinos cumplan con la producción local de componentes: "La competencia tiene que ser justa"

Stellantis aprovechó la celebración de la feria IAA Transportation para sacar la artillería pesada. Por un lado, con las novedades de su portfolio de vehículos comerciales, con el coche autónomo BOW (Box on Wheels) y las K9 de Balaídos a la cabeza; por otro, con las reivindicaciones de aquello que más afecta a la automoción europea. De ello se encargó el jefe de operaciones del grupo para la región Europa Ampliada, Emanuele Cappellano, que puso el énfasis en la reclamación que la compañía viene haciendo sobre una mayor flexibilidad en la normativa de emisiones para las furgonetas, pero también por el desembarco de los fabricantes chinos en el continente. «Es muy fácil transportar y desmontar un vehículo desde cualquier lugar hasta Europa y luego montarlo», criticó el italiano, que instó a Bruselas a exigir los mismos estándares en el marco del made in Europe y a garantizar «competir en las mismas condiciones». «Estamos listos para pelear», insistió.

La firma que dirige Antonio Filosa aprovechó su amplia presencia en el evento de Hannover para presentar un total de 13 vehículos con protagonismo para Stellantis Vigo al figurar algunas K9 (entre ellas la versión SCV, smar cost van) y las conversiones realizadas en los distintos talleres CustomFit, como el que existe en Balaídos.

En este contexto Cappellano y el vicepresidente de la unidad de negocio Stellantis Pro One, Eric Laforge, atendieron a los medios para explicar su visión sobre los vehículos comerciales, el proceso de la electrificación, la competencia china o la regulación comunitaria. Sobre esto último, el italiano recordó que el futuro de las furgonetas «depende en gran medida de la normativa europea» sobre las emisiones, por lo que pide «medidas urgentes y pertinentes», como viene recordando el propio Filosa.

Concretó también que este año Stellantis ajustó sus precios para equiparar los de los comerciales ligeros (light comercial vehicles o LCV) eléctricos y los de combustión. «Está bien para estimular el cumplimiento de la normativa, pero no es sostenible», recordó Cappellano, que explicó que «aun así la demanda de eléctricos no alcanza» para cumplir con las normativas de emisiones. «Pedimos, básicamente, alargar el plazo medio para alcanzar el objetivo, de tres a cinco años», manifestó.

Competencia

Más allá de eso, y a preguntas de los medios, el responsable de Operaciones para Europa valoró la competencia de los fabricantes chinos. Así, hizo alusión a las reglas que está perfilando la UE con la Industrial Accelerator Act y el made in Europe, explicando que ahora existe «un consenso» entre las instituciones y el sector sobre «la necesidad y la importancia de contar con un marco regulatorio más sólido».

Cappellano entiende que «la competencia debe ser justa y debe desarrollarse en las mismas condiciones», por lo que ve la futura normativa como «de vital importancia para la industria del automóvil».

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En este sentido, apeló a que Bruselas debe apostar por unas normas «muy bien diseñadas para evitar que lo que se haga sea un montaje y no una producción real». «Me refiero a que es muy fácil transportar y desmontar un vehículo desde cualquier lugar hasta Europa y luego montarlo», dijo en alusión al desembarco que están haciendo los fabricantes chinos, como es el caso de la planta de Chery en Barcelona o de SAIC en Ferrol, donde ya reconoció que hará producción a partir de coches despiezados llegados del gigante asiático.

Fuente: Faro de Vigo