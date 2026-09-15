UG21 cumple 25 años: la ingeniería del Metro de Sevilla que trabaja en el acelerador de partículas de Escúzar y preside un consejero del Betis

En la empresa de ingeniería UG21 tienen muchos motivos para entonar a coro el 'cumpleaños feliz'. El 17 de septiembre es el 25 aniversario de su fundación en Sevilla por Ozgur Unay Unay y Manuel González Moles, ingenieros de caminos que se conocieron cuando cursaron un doctorado que se impartía en Sevilla en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. En un cuarto de siglo, han crecido hasta ser actualmente una plantilla de 500 trabajadores. Con gran actividad en España y Latinoamérica, y diversificados en sectores como aeropuertos, líneas de ferrocarril, carreteras, puertos, infraestructuras de agua, energías renovables, edificaciones singulares.

Su intenso crecimiento durante los últimos años, con aumentos anuales de facturación por encima del 20%, les situó en el ejercicio 2025 en cifras de 22 millones de euros en ingresos, y su previsión es que concluirán el 2026 llegando a facturar 28 millones.

En España el 30% de su negocio

Sus fundadores detallan que en España hoy en día generan el 30% de su negocio y tienen 100 trabajadores, con oficinas en Sevilla, Madrid y Granada. En Latinoamérica, donde más han crecido es en México, y cuentan con sede estable y 140 personas. En Colombia su equipo es de 97 personas, y en Perú son 80. También tienen oficina permanente en Ecuador. Además, están realizando trabajos en Nicaragua y Costa Rica.

“Tenemos en marcha el plan estratégico hasta 2030 y vamos a seguir creciendo de manera controlada. Queremos conservar los factores que nos han caracterizado como empresa: la seriedad, el rigor, la puntualidad”, destaca Ozgur Unay como presidente de UG21. Nació en Ankara (Turquía) en 1966 y vive en España desde 1991. En Sevilla se enraizó por amor, fundó su familia, y está tan integrado en la ciudad que, entre otras vertientes, es accionista y consejero del Real Betis Balompié.

Manuel González Moles, consejero delegado, nacido en Granada en 1975, recalca que “UG21 es para nosotros un hijo más. Lo queremos, lo cuidamos, lo respetamos. Nos ha hecho personas más completas por la cantidad de situaciones que hemos afrontado. La clave en la que se ha basado todo es la absoluta confianza y plena lealtad entre Ozgur y yo”.

Ozgur Unay (presidente) y Manuel González (consejero delegado), ambos ingenieros de caminos, son los socios fundadores de UG21 y continúan liderándola. / El Correo

Paso a la segunda generación

Al respecto, señala que “estamos encaminados a que en el futuro la relación entre los dos siga siendo igual de sólida. Vamos a continuar en la senda de crecimiento. Y en en el día a día de la dirección de la empresa, los fundadores tenemos que ir poco a poco dando el paso al costado. Hay una tarea que ya estamos haciendo: asegurar que nuestra segunda generación esté a la altura y responda de la empresa con la misma garantía y lealtad”.

Los primeros tres años desarrollaron en Sevilla la empresa desde un piso en la calle Arjona, junto al centro de la ciudad, y después se trasladaron al Polígono PISA, en Mairena del Aljarafe, donde tienen su sede central. “Muchos de los profesionales que hemos incorporado en los últimos años para trabajar desde Sevilla son personas españolas o de otras nacionalidades que han concurrido a nuestras ofertas de empleo. Por lo que también una empresa como UG21 está siendo útil para captar talento”, explica Ozgur Unay.

Uno de los trabajos emblemáticos en la historia de esta empresa fue la dirección de obra para la torre de control del aeropuerto internacional de Bogotá (Colombia). Y otro de los que va a marcar un antes y un después en UG21 se lleva a cabo en Escúzar (Granada), en alianza con Ayesa: la ingeniería de soporte para la construcción del acelerador de partículas de Ifmif-Dones, la infraestructura científico-tecnológica concebida para cualificar los materiales que se utilizarán en los futuros reactores de fusión de plasma. La energía del futuro, replicando en la Tierra la inmensa generación de energía del Sol. Es el proyecto científico español con mayor presupuesto y con mayor repercusión internacional.

También están muy orgullosos de trabajar en Granada para Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí en Sierra Nevada, en la que llevan la redacción de proyectos y dirección de obra para cumplir los objetivos de modernización de dicha estación de esquí marcados en el Plan Estratégico de Sierra Nevada 2030.

Otra de las grandes obras en las que tienen la encomienda de la gestión de dirección de proyecto, o 'project management' como se dice en el argot profesional, es en dos subtramos del soterramiento dentro de Madrid de la A-5, la autovía que es la principal vía de conexión de la capital con regiones como Extremadura, y que en la ciudad es una barrera que penaliza las condiciones de vida en barrios densamente poblados como Aluche y Campamento.

La dirección de obra en dos tramos del soterramiento de la autovía A-5 dentro de la ciudad de Madrid es uno de los grandes proyectos en los que actualmente trabaja UG21. / El Correo

Su implicación en el Metro de Sevilla

En Sevilla, la UTE formada por Ayesa y UG21 lleva la coordinación técnica y gestión de proyecto de los subtramos 1, 2 y 3 de la segunda línea de Metro que se está construyendo en la ciudad. UG21 participó ya previamente en la revisión y actualización de todo el proyecto del tramo norte de esa línea (el que abarca desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián) antes de que se empezara a construir.

Unay y González aseguran que “se está consiguiendo que la afectación de las obras a la vida cotidiana de la ciudad esté siendo la menor posible. Para la envergadura que tiene, a lo largo de varios kilómetros, hasta ahora se puede afirmar que las molestias son asumibles”.

Infraestructuras en Latinoamérica

Su labor para aeropuertos es una de las principales líneas de actividad. Desde el pronóstico de la demanda de tráfico aéreo hasta el análisis detallado de la capacidad de infraestructura, la optimización del uso de posiciones de estacionamiento y la realización de simulaciones operativas. En Perú, en consorcio con Sener, están realizando los estudios para los aeropuertos de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto, en la región amazónica del país. Y la próxima semana van a comenzar el estudio para la modernización de otros tres aeropuertos regionales peruanos, los de Anta, Chachapoyas y Pisco, en consorcio con Typsa.

En México están participando en varios proyectos del plan nacional de reactivación ferroviaria de pasajeros, como un tramo de 70 kilómetros del tren Querétaro-Irapuato; en la línea Saltillo-Nuevo Laredo, y en el tramo 3 del llamado Tren Maya, la línea que ha de vertebrar el sureste mexicano.

En Colombia tienen pendiente de que se pueda llevar a cabo el contrato por el que, junto a Prointec, del grupo Indra, les adjudicaron el estudio técnico para el corredor ferroviario entre Buenaventura y Palmira, importante infraestructura para conectar el interior del país con el principal puerto de su litoral en el Pacífico.

Tanto en estos proyectos citados como en otros, es frecuente que consigan ganar concursos en alianza con grandes empresas españolas. Manuel González Moles destaca que “UG21 les aporta agilidad, les añade capacidad competitiva, y además en países de Latinoamérica les suma el saber hacer de la ingeniería española y a la vez nuestra condición de empresa local. Por ejemplo, nosotros en Bogotá tenemos dos oficinas cada una de 250 metros cuadrados”.

Ozgur Unay considera que “otra de las claves de nuestro desarrollo es haber apostado desde el principio por integrar en la ingeniería la tecnología de vanguardia. Nuestro departamento de tecnologías de la información es cada vez más fuerte”. Y añade Manuel González: “Llevamos varios años aplicando inteligencia artificial en todas las vertientes, y dando formación a todos los trabajadores. Tenemos claro que no vamos a introducir la IA para quitar gente, sino para ser más productivos”.

El equipo directivo corporativo de UG21, en el que los fundadores, Ozgur Unay y Manuel González (cuarto y quinto en la imagen) están paulatinamente delegando más funciones. Junto a ellos, Ignacio Plaza, Vanesa González, Jaime González, Marcos Unay y Raúl Barragán. / RAULVAQUEROFOTOGRAFO.COM

Apoyo a entidades sociales

Es amplia en UG21 su dimensión de responsabilidad social corporativa. En España, destaca su colaboración con el Banco de Alimentos, participando sus profesionales de modo voluntario en las campañas de recogida de víveres y en su clasificación para organizar existencias y lotes. En México colaboran con la Fundación Nutriendo, que cuida a niños en situación de desnutrición y vulnerabilidad.

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En Colombia, se ha implicado muy activamente desde hace dos años como patrono de la Fundación Héroes del Amor, que apoya a niños y adolescentes que sufren cáncer y cuyas familias tienen dificultades económicas. Dicha entidad dispone de una amplia casa en Bogotá, con capacidad máxima para 40 familias, que les cobija cuando acuden desde otras zonas del país para recibir los tratamientos oncológicos, y también les aporta acompañamiento hospitalario. UG21 está respaldando económicamente a esa fundación para garantizar la alimentación diaria de quienes albergue.