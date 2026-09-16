Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comisaría MacarenaObras tranvibús DuquePrograma árabe AndalucíaMultas en el centro de SevillaAsesinada en MéxicoAlineación probable SevillaDetenido en TorreblancaJuicio Ana BuzaCalendario laboral AndalucíaRuta senderista SevillaTranvía AljarafePlan de choque La CartujaMercadillo LebrijaAtropello mortal GuillenaUG21 ingenieríaAyudas familias numerosas
instagramlinkedin

Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

La Bolsa de Madrid afronta su tercera jornada consecutiva de retrocesos mientras los mercados financieros aguardan las decisiones monetarias de la Reserva Federal, el Banco de Japón y Banco de Inglaterra

Cartel en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, en el centro de Dallas (Texas, EE. UU.), el martes 8 de septiembre de 2026.

Cartel en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, en el centro de Dallas (Texas, EE. UU.), el martes 8 de septiembre de 2026. / Al Drago / BLOOMBERG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

Los mercados financieros buscan poner freno a las caídas este miércoles, a unas horas de la decisión de la Reserva Federal. La subida de la inflación y los elevados precios del petróleo –que acumula una revalorización superior al 70% en el año— han llevado el mercado a descontar un alza de tipos por parte de la institución que dirige Kevin Warsh. El Ibex 35 pone fin a dos sesiones en rojo esta semana y amanece con un alza del 0,62%.

El barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, ha enfriado su senda alcista y amanece este miércoles con una caída del 0,50%. El barril se sitúa por encima de los 108 dólares y el West Texas Intermediate (WTI), sobre los 104 dólares, con una caída más acusada, del 1%.

La posibilidad de una subida de tipos también ha impulsado los rendimientos de la deuda pública en varios rincones del mundo. El bono a 10 años estadounidense se ha situado en el 5% por primera vez desde 2007 en las últimas jornadas.

El resto de Europa también ha amanecido en verde. El parqué de Milán lidera las subidas con un alza del 0,53%, seguido del paneuropeo Euro Stoxx 50 (+0,47%) y Londres (+0,35%).

Además de la Fed, el mercado también mira hacia las decisiones monetarias del Banco de Japón y Banco de Inglaterra.

Noticias relacionadas

El valor más alcista en el primer tramo de la sesión es Amadeus, con un alza del 2,33%, por encima de Repsol (+1,00%), Sacyr (+0,92%) y Bankinter (+0,90%). Los valores más perjudicados son Aena (-0,79%), Cellnex (-0,55%) y Telefónica (-0,46%).

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Moreno suprimirá en 2027 el programa educativo de lengua árabe y cultura marroquí de Andalucía: este curso tiene 1.800 alumnos
  2. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 15 de septiembre de 2026
  3. La nueva comisaría de la Policía Local en la Macarena, bloqueada: el Ayuntamiento rompe el contrato 7 meses después de su adjudicación
  4. El mercadillo de Sevilla con más de 120 puestos de calzado, decoración y ropa desde un euro: 'Encuentras muchas gangas a precios económicos
  5. La ruta senderista de Sevilla perfecta para este septiembre repleta de cascadas, manantiales y molinos con siglos de historia
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 14 de septiembre de 2026
  7. Las cámaras multarán el acceso al centro de Sevilla por la Ronda Histórica desde 2027: los residentes tendrán que inscribirse para autorizar sus coches
  8. Antonio Conde: 'El tranvía del Aljarafe es radicalmente necesario, es urgente una red de transporte público entre los municipios

El pueblo de Sevilla que se convertirá esta semana en una aldea medieval con mercado, espectáculos y talleres: habrá actividades para todos los públicos, música y animaciones

El pueblo de Sevilla que se convertirá esta semana en una aldea medieval con mercado, espectáculos y talleres: habrá actividades para todos los públicos, música y animaciones

El restaurante de Sevilla que ha conquistado a Madonna, Tom Cruise y Cameron DIaz con su cocina italiana: está en unos baños árabes del siglo XII

El restaurante de Sevilla que ha conquistado a Madonna, Tom Cruise y Cameron DIaz con su cocina italiana: está en unos baños árabes del siglo XII

Las imágenes de Rancapino Chico con su espectáculo 'Pizarra' en la Bienal

Las imágenes de Rancapino Chico con su espectáculo 'Pizarra' en la Bienal

Si un mirlo aparece en tu jardín o se acerca a tu casa, puede no ser una simple coincidencia: esto es lo que significa

Si un mirlo aparece en tu jardín o se acerca a tu casa, puede no ser una simple coincidencia: esto es lo que significa

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

Merluza con guisantes y patatas: un guiso casero sencillo, económico y reconfortante

Merluza con guisantes y patatas: un guiso casero sencillo, económico y reconfortante

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos
Tracking Pixel Contents