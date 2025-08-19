Finanzas personales
¿Cuándo se cobra la pensión de agosto? Estas son las fechas según cada banco
Un año más los bancos adelantan el pago de las pensiones
A. R. C.
Cada año, agosto se convierte en el periodo vacacional de la mayoría de los españoles. Durante el octavo mes del año, los enclaves más turísticos lucen llenos de veraneantes aprovechando el buen tiempo para desconectar.
Las vacaciones también están asociadas a un mayor gasto. Aunque muchas familias ahorran todo el año para poder disfrutar de unos días de relax, lo cierto es que siempre se suele gastar más en el periodo vacacional. Además, el mes de septiembre, sobre todo si hay menores en la familia, siempre supone un desembolso añadido con la temida vuelta al cole.
Los pensionistas también se van de vacaciones y se rigen bajo estos supuestos económicos, por eso, cada verano, los bancos deciden adelantar el pago de las pensiones. Aunque según el calendario de la Seguridad Social las pensiones suelen ingresarse entre el 1 y el 4 del mes siguiente, desde hace unos años, la gran mayoría de entidades bancarias adelantan el pago de todas las pensiones.
Estas son las fechas estimadas del pago de pensiones según años anteriores:
- Unicaja: 21 de agosto
- Bankinter: 21 de agosto
- Santander: 22 de agosto
- CaixaBank: 24 de agosto
- Abanca: 25 de agosto.
- BBVA: 25 de agosto
- Banco Sabadell: 25 de agosto
- Abanca: 25 de agosto
- Cajamar: 25 de agosto
- ING: 25 de agosto
- Kutxabank: 25 de agosto
Estas son fechas estimadas, lo mejor es consultar con cada entidad la fecha concreta de pago para así poder hacer la planificación económica del mes.
