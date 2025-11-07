07-11-25 | Edicto Mancomunidad Guadalquivir
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 6 de noviembre de 2025
- ¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez
- Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir
- Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa