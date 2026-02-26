26-02-26 | Anuncio Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a la información pública de la relación de bienes y derechos afectados y del Proyecto constructivo del nuevo depósito regulador comarcal para el sector oriental del Aljarafe. Clave: SE(DT)-7260.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados y el Proyecto constructivo del nuevo depósito regulador comarcal para el sector oriental del Aljarafe.

El proyecto tiene por objeto incrementar la presión de suministro en determinadas zonas de los núcleos urbanos de Castilleja de la Cuesta, Gines, Bormujos y Tomares, así como aumentar la capacidad de regulación y la garantía de suministro en dichos municipios en su conjunto y en el resto de los municipios atendidos por el Ramal Oriental (Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Gelves). Las actuaciones contempladas en el proyecto comprenden: depósito regulador, conducciones de conexión, suministro eléctrico y sistemas de automatización y control.

Se solicitarán las correspondientes autorizaciones a los Organismos y Entidades competentes de los servicios afectados durante la ejecución de las obras.

Con fecha 25 de febrero de 2025 se firma Certificado de Órgano Gestor por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que se manifiesta que las actuaciones contempladas en el presente proyecto no se encuentran entre las relacionadas en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Tampoco se encuentran en las relacionadas en el Anexo I de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo, no se encuentran en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 ni sobre lugares con medidas de protección ambiental.

Por resolución de la Presidencia de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 22 de enero de 2026, se autoriza la incoación del expediente de información pública del proyecto de referencia.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la última fecha en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia o en uno de los diarios de mayor circulación en esta, a fin de que quienes se consideren perjudicados por este proyecto, así como los titulares de los bienes y derechos afectados puedan formular por escrito las alegaciones que consideren oportunas ante la Dirección Técnica de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Plaza de España, Sector II, Sevilla) o bien a través de los medios permitidos por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

El listado de parcelas afectadas, cuya ocupación resulta necesaria para la ejecución de las obras y que se somete a información pública, así como el proyecto de referencia, podrán consultarse en las direcciones abajo reseñadas.

La documentación podrá ser consultada durante el plazo señalado y en horas hábiles, a disposición de quienes deseen examinarla, en:

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Gabinete Técnico. Plaza de España, Sector II.

Ayuntamientos de Valencina de la Concepción, Gines y Castilleja de la Cuesta.

Página web: https://www.chguadalquivir.es/informacion-publica#proyectos.

Anexo: Relación de bienes y derechos afectados por el proyecto.

Sevilla, 9 de febrero de 2026.- La Directora Técnica, Nuria Jiménez Gutiérrez.

El presente anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (nº 50, de 25 de febrero de 2026) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (nº 33, de 18 de febrero de 2026).