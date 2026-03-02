Conflicto en Oriente Próximo, en directo
02-03-26 | Edicto Ayuntamiento de Arahal
- Andalucía se prepara para un cambio de tiempo brusco: tormentas y lluvia de barro
- 28F Día de Andalucía, en directo: Ceremonia de entrega de las Medallas y los Hijos Predilectos de Andalucía, en el Maestranza
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es la candidata peor valorada
- El embalse más seco de Andalucía: pierde agua pese a las lluvias y recibe este viernes su primer trasvase en cinco años
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de febrero de 2026
- Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año