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20-08-26 | Edicto Notaría Écija

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Edicto ÉCIJA / El Correo

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  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia
  3. La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas
  4. La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: 'Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van
  5. La guerra entre los Moriña y los Salazar deja tres muertos y desata la alarma por las armas de asalto en Huelva
  6. La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla: los padres, detenidos, se fueron al supermercado
  7. Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
  8. Un terremoto de magnitud 4,8 vuelve a sacudir Granada: el epicentro ha sido esta vez en la zona de Gójar

20-08-26 | Edicto Notaría Écija

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