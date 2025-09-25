Así puedes configurar las noticias de Google para no perderte nada de El Correo de Andalucía

Hay muchas maneras de leer El Correo de Andalucía. La clásica es entrar directamente a la portada (www.elcorreoweb.es) y ver todas las noticias que se muestran en ella, sin embargo, también puedes acceder a toda nuestra información a través Google, otros buscadores y las redes sociales, entre otras vías.

Precisamente Google está introduciendo una serie de cambios en su hilo de noticias, más conocido como Google Discover, para permitir que los usuarios puedan seleccionar sus medios preferidos. El famoso buscado ha explicado que detrás de todos estos cambios hay una razón fundamental: "Hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más te importan".

Como lectores de El Correo de Andalucía, queremos explicaros cómo configurar esta nueva herramienta de Google para que no os perdáis ninguna información. Es muy fácil, solo tienes que entrar en este enlace y, en la página que se abrirá, pulsar el botón Seguir en Google.

Cómo seguir a El Correo de Andalucía en Google / El Correo

Con esta acción, Google te mostrará más noticias de El Correo de Andalucía y tendrás un acceso más sencillo a información actualizada, rigurosa, contrastada, amena y fácil de leer.

Nuevo botón 'Seguir' en Google Discover

Además, en breve, habrá otra manera de seguir a El Correo de Andalucía en las noticias de Google (o Google Discover). Aunque todavía no está disponible en España -de momento esta opción solo está activa en Estados Unidos- la compañía ha anunciado que pronto se podrá pulsar el botón Seguir que aparecerá en la parte superior de las informaciones que te muestre el buscador. Su llegada a España se prevé para los próximos días o semanas.

Entre las novedades, Google ha confirmado que también integrará publicaciones en redes sociales, tanto de medios de comunicación como de creadores de contenido, lo que ampliará el abanico de información disponible desde una única pantalla.