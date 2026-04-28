Oportunidades de empleo en Andalucía: agente comercial telefónico y comercial de venta

El mercado laboral en el ámbito comercial continúa mostrando un pulso activo en distintas zonas de España, especialmente en perfiles vinculados a la venta directa y la atención telefónica. En este escenario, dos ofertas recientes permiten entender cómo evolucionan las oportunidades en este sector, combinando puestos accesibles para perfiles con habilidades comunicativas y otros más enfocados a la captación activa y la consecución de objetivos.

Agente comercial telefónico L-V en Sevilla (Adecco)

Descripción del puesto

Esta oferta está pensada para personas con buena capacidad de comunicación y orientación al cliente, interesadas en desarrollar su carrera en el ámbito comercial sin necesidad de desplazamientos constantes. El puesto se ubica en Sevilla y cuenta con una jornada de lunes a viernes, lo que aporta una estabilidad horaria muy valorada dentro del sector.

Funciones principales

Las tareas se centran en la emisión de llamadas para la captación de clientes, presentación de productos o servicios y cierre de ventas. Todo ello se realiza siguiendo guiones comerciales y estrategias previamente definidas, con el apoyo de herramientas digitales que facilitan el seguimiento de cada contacto.

Perfil buscado

Se buscan personas con habilidades comunicativas claras, actitud proactiva y cierta tolerancia a la presión por objetivos. No siempre es imprescindible contar con experiencia previa, aunque se valora haber trabajado en entornos de venta o atención al cliente. También resulta clave la capacidad de persuasión y la constancia en el trabajo diario.

Condiciones y aspectos destacados

Uno de los puntos más interesantes es el horario fijo de lunes a viernes, algo poco habitual en posiciones comerciales. Además, se ofrece formación inicial para facilitar la adaptación al puesto, lo que lo convierte en una buena puerta de entrada para quienes quieren iniciarse en ventas telefónicas.

Para inscribirse y más información, visita este enlace.

Comercial venta de energía en La Carolina turno de tarde (Adecco)

Descripción del puesto

La segunda oferta se sitúa en La Carolina (Jaén) y presenta un enfoque más orientado a la venta directa de servicios energéticos, con un horario de tarde (15:00-21:00) de lunes a viernes que puede resultar interesante para quienes buscan compatibilizar otras actividades durante la mañana.

Funciones principales

Las tareas incluyen la captación de nuevos clientes, asesoramiento sobre tarifas energéticas y cierre de contratos, siempre con un enfoque claro en resultados. Se trata de un entorno donde la iniciativa personal y la orientación a objetivos tienen un peso importante en el día a día.

Perfil buscado

El perfil requerido apunta a personas con experiencia previa en ventas, especialmente en sectores como energía, telecomunicaciones o servicios similares. También se valora la capacidad para generar confianza en el cliente y adaptarse a diferentes perfiles de usuario.

Condiciones y aspectos destacados

Es importante contar con disponibilidad para trabajar en turno de tarde y con una actitud claramente comercial, enfocada a la consecución de objetivos. La oferta sugiere un entorno dinámico, con posibilidades de crecimiento para quienes demuestran buenos resultados y constancia. Los 6 primeros días recibirás formación online para conocer todos los detalles sobre tu puesto de trabajo.

Para inscribirte y obtener más información, haz clic en este enlace.

Ambas ofertas comparten una base común dentro del ámbito comercial, donde la comunicación y la orientación a resultados marcan la diferencia. Mientras la primera abre la puerta a perfiles con menos experiencia y ofrece un horario más estructurado, la segunda exige mayor recorrido en ventas y se centra en un nicho específico como la energía. ¡No dejes pasar estas oportunidades!