Feijóo exige a Sánchez que deje de "esconderse" y "diga lo que sabe" de la trama

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a exigir este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "esconderse" y "diga lo que sabe" de la trama de corrupción en torno a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y tome "decisiones". "Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando. Que dé todas las explicaciones, que diga lo que sabe. Que no mienta, aunque sea habitual en él creo que en este caso los españoles tienen que conocer la verdad", ha declarado el jefe de la oposición en una comparecencia sin preguntas en el Senado.

Feijóo no ha querido responder a la pregunta de si él es el "Alberto" que aparece en el sumario al que ha tenido acceso este jueves EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL PERIÓDICO. En uno de los autos se lee una conversación del 2 de diciembre del año pasado entre el considerado cabecilla de la presunta organización criminal, Juan Carlos Cueto, y García, en la que este le informa de que "le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente. Feijóo no ha accedido a que los periodistas pudieran aclarar la duda y, tras sus palabras reclamando explicaciones a Sánchez y sobre Ceuta y Melilla [motivo original de la intervención en el Senado], se ha ido de la sala rodeado de sus senadores y asesores.

El dirigente de los conservadores ha empezado su discurso recordando que, según las informaciones periodísticas, el

De momento tenemos ya confirmados 6 ministros, dos secretarios de Organización, dos gobiernos autonómicos, la presidenta del Congreso y personas del entorno de la cúpula del PSOE. La lista de personas vinculadas que está saliendo es cada vez mayor y no hay un solo español que piense que esto le coge a Sánchez por sorpresa y no hay un solo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y próximo. Se lo reitero a Sánchez. Estoy convencido de que conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Al menos hasta en seis ocasiones fue informada la Moncloa de la trama de las mascarillas. Lo que está pasando en Moncloa es muy grave, y cuando las cosas son graves se requieren respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades.