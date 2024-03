Feijóo asegura que Sánchez y su gobierno "en descomposición"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez y su gobierno están "en descomposición" y le ha pedido que "dé la cara" y explique lo ocurrido en relación al Caso Koldo, la investigación de la trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

En un acto en Bilbao, donde ha quedado proclamado Javier de Andrés como candidato a lehendakari del PP, Feijóo ha reiterado, en alusión a esa investigación, que Sánchez y los socialistas "lo sabían hace tiempo y lo encubrieron" y ha criticado que hayan optado por la reacción "más temeraria y disparatada", tratando de "tapar una trama que está desbocada".

"En lugar de dar la cara -ha reprochado- intentan encapsular todo lo que han hecho en los últimos años ministros, secretarios de Estado, altos cargos, presidentes autonómicos...", ha indicado.

"Ya van -ha añadido- el presidente del Gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista... Todos menos Ábalos -el exministro de Transportes de quien fue asesor Koldo García, que da nombre al caso-, están callados".

Según ha preguntado, "si el único que da explicaciones es Ábalos ¿cómo estará el resto del PSOE?"

El dirigente del PP ha censurado que en lugar de pedir explicaciones y tomar decisiones, Sánchez, "a los que aforó, porque ya sabía lo que iba a pasar, siguen aforados; los ministros a los que nombró siguen en los ministerios; la presidenta del Congreso sigue presidiendo el Congreso...Incluso, hay personas implicadas que siguen en sus cargos en el Gobierno", ha criticado.

Ante ello, ha pedido a Sánchez que abandone "la huida hacia adelante, salga del búnquer, dé la cara, concrete las explicaciones y no lo tape más".

Ha señalado al presidente Sánchez que los españoles tienen derecho a que se aclare lo ocurrido en el Partido Socialista, en "su Gobierno y en su casa".

Según ha insistido el líder del PP, "desde este partido de Estado pedimos explicaciones y queremos saber lo que ha ocurrido".

Feijóo ha dicho que explicarlo "no es difícil si no tienes nada que ocultar" y ha asegurado que en el PP serán "benevolentes" cuando "no haya nada", pero "cuando haya algo vamos a exigir toda la contundencia y la responsabilidad política afecte a quien afecte", ha advertido.