ERC relativiza el 'efecto Puigdemont' y defiende que el "rival a batir" es Aragonès

ERC no quiere que la decisión cada vez más cercana de que Puigdemont será el candidato de Junts al 12-M le condicione la campaña electoral. Ni la suya, ni la de todos. Es por esto que este lunes ha rechazado que haya un 'efecto Puigdemont' que pueda beneficiar a Junts en la carrera electoral. La portavoz de republicanos, Raquel Sans, ha relativizado el impacto que pueda tener que el expresident sea candidato y ha recordado que el expresident "ya se presentó en elecciones anteriores" -y no las ganó-. Para ser precisos, ganó las europeas de 2019 en Catalunya, pero quedó segundo en las catalanas de 2017 y tercero en las de 2021.

Los republicanos no quieren perder el foco en favor de Puigdemont ni en favor del principal candidato 'antiprocés', Salvador Illa (PSC), y este lunes han puesto la primera piedra para intentar que la ciudadanía les perciba como un protagonista central de la campaña. Así, Sans ha defendido que el "rival a batir" es el candidato de ERC, Pere Aragonès, por su condición de actual presidente de la Generalitat. "Salimos a ganar las elecciones y salimos con todo el convencimiento, fuerza y determinación. Tenemos la presidencia de la Generalitat", ha sostenido.

Tenemos la Presidencia de la Generalitat y el rival a batir es Pere Aragonès Raquel Sans — — Portavoz de ERC

Lo que buscan transmitir los republicanos es que la presencia de Puigdemont no es una novedad como tal, aunque a algunos así se lo pueda parecer. Recuerdan que ya se presentó anteriormente hasta en tres ocasiones. Además, en las catalanas de 2021, cuando se batió contra Pere Aragonès, quedo por detrás de este. Para que quede claro que no le dan más importancia de la cuenta, hasta ahora los republicanos no suelen mencionar el expresident si no es a preguntas de los periodistas. El sábado, en su primer mitin de precampaña, lo soslayaron por completo y el blanco de sus críticas fue el candidato socialista, Salvador llla.

Y cuando no tengan más remedio que hablar de Puigdemont, ERC expondrá todo lo que ha hecho para que los líderes del 'procés' condenados o investigados por la justicia -como el expresident- puedan volver a la actividad política con normalidad. Este lunes Sans ha recordado que el secretario general de Junts, Jordi Turull, puede hacer campaña "por los indultos" que le sacaron de la cárcel y que, si Puigdemont tiene expectativas de regresar a Catalunya, es por la amnistía que ERC lleva años defendiendo que hay que negociar con el Estado y que finalmente se ha conseguido. "Celebramos que se pueda presentar con normalidad. Tenemos ganas de confrontar con Puigdemont y Illa", ha concluido.

Consell Nacional

Este martes ERC celebrará un Consell Nacional para poner en marcha el proceso de elaboración de su candidatura. Se presentará un reglamento de primarias, que será una pura formalidad porque el partido ya hace dos meses que decidió que su candidato fuera Aragonès. A partir de aquí, deberá resolverse la incógnita de quién ocupará los puestos clave de la lista. Por ejemplo, el número dos por Barcelona, que en 2021 fue Laura Vilagrà, la vicepresidenta actual. En todo este tiempo no solo no ha perdido el favor del president, sino que ha ido ganando peso como su mano derecha en la Generalitat.