Feijóo admite que tiene interlocución continua con Junts en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que su partido dialoga y negocia de forma permanente en el Congreso de los Diputados con Junts. La formación de Carles Puigdemont ayudó al PP a ganar la semana pasada en la Cámara baja una moción para tener más información sobre el caso Koldo y una propuesta para impulsar la infraestructura de la “Y vasca”, que conectará los trenes de alta velocidad en Euskadi.

“Nosotros hemos hablado y vamos a seguir hablando todas las veces que nos llamen o cuando nos interese llamar a nosotros. ¿Qué vais a hacer con esto o que opináis de esto?”, ha explicado Feijóo en una entrevista con OK Diario sobre los contactos con los diputados independentistas. El presidente del PP, muy crítico con las negociaciones y los contactos de Junts con el PSOE, los últimos este mismo fin de semana, dice en la conversación que es “un régimen parlamentario” y que su formación representa “a más catalanes” que Junts y también que ERC. “Por tanto, si quieren hablar sobre Catalunya o sobre el resto de España, aunque esto no les preocupa (...) porque cuanta más inestabilidad mejor para ellos, cuando quieren hablar de asuntos generales, podemos hablar con los portavoces”, reflexiona.

Feijóo diferencia que esas negociaciones no tienen nada que ver con los pactos de Pedro Sánchez con Junts para aprobar, entre otras cosas, la ley de amnistía. Los conservadores han admitido ya desde hace meses que mantuvieron reuniones con los de Puigdemont antes de la investidura Feijóo, que finalmente resultó fallida. De hecho, fuentes de la dirección reconocieron a 16 periodistas en febrero, pocos días antes de las elecciones gallegas, que el líder popular llegó a solicitar un informe jurídico sobre la amnistía por si podía concedérsela a Junts. Veinticuatro horas después vieron que era inconstitucional y la consecuencia fue que no lograron el respaldo de los independentistas a la investidura. “Nosotros no podemos negociar la soberanía nacional, el incumplimiento de la Constitución”, asegura en la entrevista.