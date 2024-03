La RAE carga contra el lenguaje inclusivo impulsado por el Congreso

Hace casi 18 años, el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el apartado 11 del artículo 14 se recogía que los poderes públicos tenía la obligación de implantar "un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas". El diciembre pasado, con bastante retraso, la Mesa del Congreso aprobó

para las comunicaciones internas. Principalmente, plantean abandonar el masculino plural por otro indeterminado (en lugar de "los empleados" usar "el personal"). Sin embargo, con la Real Academia Española (RAE) han ido a chocar. Los académicos han criticado duramente -casi en un tono de burla- la decisión, lamentado que se desplace el masculino plural como genérico.

"No se avanza hacia la consecución de tales logros [la igualdad entre hombres y mujeres] modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas", sentencian en un comunicado emitido para cargar contra la decisión adoptada por la Mesa del Congreso, un órgano elegido democráticamente. Más allá de negar la importancia del lenguaje como elemento transformador de la sociedad, la RAE asegura que el uso del masculino plural es inclusivo. "El hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca", afirman.

El lenguaje y la sociedad

Las críticas al fondo del asunto expuesto en el documento de recomendaciones se resuelven en los primeros párrafos. Después, los académicos apuntan todos sus argumentos contra el título del texto que aprobó la Mesa, 'Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria'. En un tono burlesco, fácilmente visible pese a tratarse de un texto escrito, aseguran que el Congreso está así acusando a los hablantes que no aplican estas recomendaciones "se expresan en un lenguaje sexista".

"Sería, pues, sexista, el lenguaje cotidiano de la mayor parte e los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativo", aseveran. Así, niegan de esta forma que el sexismo sea una cuestión inherente a la sociedad actual y, por lo tanto, a la forma en la que se expresan los ciudadanos. Además, pese a que estas recomendaciones solo se aplican a la comunicaciones internas del Congreso, algo que no llega nunca a los ciudadanos, denuncian que tras estas sugerencias "se esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia entre el universo oficial y el mundo real".

Más allá de las críticas, la RAE recalca que "comparte por completo la convicción de que las mujeres y los hombres han de poseer los mismos derechos y los mismos deberes en las sociedades democráticas, y es igualmente consciente de que todavía no se ha alcanzado plenamente dicha equiparación entre nosotros". Usan el pronombre 'nosotros' -masculino genérico- porque en la RAE hay 33 hombres y 11 mujeres.