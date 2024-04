Alberto Núñez Feijóo: "Koldo y Ábalos acompañaban en el coche a Sánchez durante sus primarias, esto le toca directamente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961), ofrece una entrevista a Prensa Ibérica en una de sus primeras jornadas de campaña en Cataluña, en Lleida. Repasa la situación política la semana en la que el 'caso Koldo' ha estado a punto de convertirse en un asunto personal. Finalmente, el Partido Popular ha decidido no llamar a la comisión de investigación a la esposa del presidente del Gobierno. Pero el líder de los populares le exige que de explicaciones.

Las elecciones catalanas se producen en un momento, que incluso usted lo ha dicho, en el que la política española vive un estado de crispación que ha llegado a asuntos personales Esta semana hemos estado pendientes de si el PP llamaba a declarar a la mujer del presidente del Gobierno y de si el PSOE llamaba declarar al compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo hemos llegado y cómo salimos de aquí?

En la legislatura anterior, Sánchez hablaba de que el PP tenía un acuerdo con la extrema derecha, de que el PP era la derecha de la derecha, de que los jueces eran unos fachas con toga. Esta legislatura lo ha elevado a la máxima potencia y durante la investidura ya construyó el muro, después sacó aquello de la fachoesfera, en el debate de política exterior acuñó un nuevo término el lodo y la nada. Todos entendimos el nodo porque los reportajes de Sánchez recuerdan mucho al nodo franquista. A a una persona se la interpreta por lo que hace. Nosotros le regalamos al PSC a la alcaldía de Barcelona, le regalamos al Partido Socialista de Euskadi, la alcaldía de Vitoria, le regalamos al PNV la diputación foral de Guipúzcoa, que en ambos casos eran para Bildu, y le propuse a Sánchez seis acuerdos de Estado para hacer un gobierno en esta legislatura, para poner España a funcionar. Esto es lo que yo he propuesto y esto es lo que he dicho. Ahora hay un juez y un fiscal que han detenido a 20 personas, uno de ellos es una persona determinante en la secretaria de organización del Partido Socialista, me refiero al tal Koldo que tiene 23 teléfonos y nueve armas. Y que están en un sumario estudiando las comisiones, las mordidas en la compra de mascarillas. Después han aparecido dos presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista que están en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, han aparecido personas que se reunían con la mujer del presidente, que fueron las mismas que fueron a Barajas con aquellas maletas de la vicepresidenta venezolana que han ocultado el contenido de las mismas, un exministro ha sido expulsado del Partido Socialista y se ha ido al Grupo Mixto... ¿Quiere decir que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están crispando? El objetivo del Partido Socialista es empatar en crispación, el mío no. No vamos a mirar a otro lado.

¿Cree como aseguran algunos medios que el presidente Sánchez puede acabar en la cárcel?

Si a mí me hubiese pasado con mi pareja lo que le ha pasado el presidente Sánchez, en primer lugar, hubiese comparecido en el Congreso y, en segundo lugar, hubiese convocado una rueda de prensa sin limitación de preguntas. Me sabe mal hablar de esto, pero no puedo ocultarlo o mirar a otro lado por la gente dirá, ¿por qué lo hace? ¿Cuáles son los hechos? No es una invención del PP, lo están publicando los medios de comunicación. Si usted se reúne con el señor Aldama y con el consejero delegado de Air Europa, y el señor Aldama, junto con el señor Koldo y el señor Ábalos van a por las maletas de la vicepresidenta venezolana de Maduro, si el señor Aldama tiene un pase para entrar en el Ministerio de Fomento sin pasar por el control de seguridad, si el señor Aldama tiene un sueldo de Air Europa para gestionar las deudas de la compañía y todos ellos se reúnen con la mujer del presidente y a las semanas el Consejo de Ministros rescata esa compañía con 800 millones de euros… cosa que no habíamos visto nunca en democracia. Y si además esa compañía te financia el Máster que diriges y además firmas cartas de recomendación en favor de compañías que obtienen contratos públicos sin tener las ofertas económicas más favorables… Esto necesita, hace imprescindible que el presidente del Gobierno aclare si está en un conflicto de intereses.

¿De qué tiene que dar explicaciones concretamente?

Tiene a un candidato a la presidencia de la Generalitat que ha hecho adjudicaciones millonarias a una empresa sin que tuviera experiencia en material sanitario. Tiene al señor Koldo que ha dicho que esto de las mordidas no solamente ocurrió durante las mascarillas, sino que son anteriores, durante y después de las mascarillas o ha dicho que esto de las maletas del aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana se hizo con el ministro Ábalos y con otro de los que está en todo este entramado, que es el señor Aldama y se hizo porque había que garantizar la resolución de problemas de España que no iba a desvelar. Llevamos varios años sin saber qué contenían las maletas a la vicepresidenta, venezolana y ahora nos encontramos con el ministro, con su asesor y con el señor Aldama, que alguno de ellos se reúne con la mujer del presidente, los tres aparecen en las maletas de Barajas. El señor Koldo y el señor Ábalos son los que acompañaban en el coche al señor Sánchez durante sus primarias. Esto le toca directamente al presidente del Gobierno y necesitamos que lo clarifique porque está en cuestión la honorabilidad del Partido Socialista, del gobierno socialista y del presidente socialista del Gobierno.

En este contexto, el comisario Reynders ha dicho que es inminente acuerdo para la renovación del Consejo General Poder Judicial, ¿Es posible en este clima?

No nos vamos a levantar de la mesa, pero me parece que el comisario, al que agradezco su trabajo y su esfuerzo, es muy optimista con el Partido Socialista. Ojalá que el Partido Socialista esté dispuesto a renunciar a controlar el poder judicial. Como hemos visto esta misma semana. el fiscal general ha impedido a los fiscales que se pronuncien sobre la ley de amnistía y los fiscales han emitido un informe de 160 folios señalando las irregularidades y supuestos de inconstitucionalidad en los que incurre la ley. Pero nosotros no seremos los que nos vamos a levantar de la mesa.

Se acumulan las renovaciones, ahora llega la del gobernador del Banco de España. Esta semana Martí Saballs publicaba que Sánchez tiene en la cabeza el nombre de dos mujeres, ¿usted está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre esos nombres?

A la subgobernadora, la conozco. Siempre, en democracia, cuando el gobernador es de un partido, el subgobernador es de otro. Por lo que me cuenta, Sánchez va a volver a intentar controlar el Banco de España como ha hecho con todas las instituciones. Confunde el gobierno con el Estado y las instituciones del Estado las está colonizando el Gobierno. Eso es peligrosísimo, eso que también pretende hacer en el Consejo General del Poder Judicial es pensar que es un órgano del gobierno y no del Estado.

En esta campaña planea un gran asunto en Cataluña que es la sequía. El candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha sido muy claro y nítido diciendo que es partidario de un trasvase de agua del Ebro al área de Barcelona. ¿Esa es la posición del Partido Popular en toda España?

Menos proceso y más agua. El problema más grave que tiene Cataluña en este momento es el agua. Ver que el 90% de la población catalana no sabe cómo va a llegar al verano, estar en una situación de alerta o de prealerta cuando han quedado 700 millones de euros sin ejecutar del presupuesto Generalitat del año 23. Cuando si usted coge el presupuesto de la agencia pública del agua de los últimos cinco o seis años, no ha pasado ningún año en el 50% de ejecución, es evidente que el nacionalismo es un mal gestor y este gobierno actual todavía peor. El planteamiento en los últimos cinco años ha sido negar, por una cuestión ideológica, toda infraestructura hídrica. El ministerio de Transición Ecológica ha sido letal contra cualquier proyecto de infraestructura hídrica para aprovechar el agua salvo la panacea de las desaladoras que el precio de la luz precio la luz, la salmuera y el impacto ecológico han cuestionado. Entre una administración incompetente o inoperante como ha sido la Generalitat en la cuenca que le corresponde su gestión que afecta al 90% y un problema ideológico del ministerio de Transición Ecológica, los catalanes se han quedado sin agua. El problema del agua, en mi opinión es el primer problema estructural de España, hemos perdido cinco años. Aragón pide agua, primero para Aragón, porque no la tiene, porque hay zonas de Aragón que no tienen agua porque los dos embalses que estaban para ejecutar cuando llega el ministerio de Transición Ecológica los para. El Plan Nacional del Agua es imprescindible. Entre el 20 y el 25% del agua se pierde en las redes de abastecimiento y saneamiento y el gran el río con más agua de España, más caudaloso de España es el interior de la red de abastecimiento y saneamiento. Además, no reciclamos el agua adecuadamente en las depuradoras y el riego por goteo es muy excepcional. Hay muchas cuestiones que afrontar y el sitio es un Pacto Nacional del Agua.

¿Y debe incluir los trasvases?

Las interconexiones es un debate que está encima la mesa, ese debate tiene que darse, no se puede cerrar con un no rotundo ni con un sí incuestionable. Ese debate debe partir de una auditoría incuestionable, viendo las infraestructuras hídricas que se necesitan en cada territorio, ejecutándolas, … y el déficit que te queda, debemos buscar una solución pero no puedes ira a una tierra diciéndole que tiene que mandar agua a la otra cuando le falta agua. El debate entre Tarragona y Barcelona es un debate que está ahí. Bueno, pues estoy convencido que no sé si nos sentamos llegamos a un acuerdo con un Plan Nacional del Agua ambicioso sabiendo que tenemos que distraer muchos recursos hacia ahí, que tenemos que volver otra vez a las grandes balsas, a hacer una auditoría en las redes de abastecimiento y de saneamiento, a poner las depuradoras para que se pueda reutilizar el agua sin bombeos que hagan imposible pagar el coste de esa reutilización y viendo qué interconexiones podemos necesitar. El tema de la interconexión es un tema que nos tenemos que plantear para decir sí, para decir no, o para decir sí en situaciones muy excepcionales.