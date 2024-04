Encuesta CIS: El PSOE sacaría 9,4 puntos al PP tras la carta de Pedro Sánchez en la que amagaba con dimitir

La carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que amagaba con dimitir, cosa que finalmente no ha sucedido, habría provocado un terremoto en las expectativas de voto, según una encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El PSOE sacaría 9,4 puntos al PP después de este movimiento del líder socialista, cuando hace poco más de dos semanas Alberto Núñez Feijóo aventajaba en un punto a Sánchez en el barómetro mensual de este organismo.

Según este estudio, realizado el pasado viernes, el PSOE se dispararía hasta el 38,6% de los votos, seis puntos más que en el barómetro de hace dos semanas, mientras que el PP caería hasta el 29,2% de los sufragios, cuatro puntos menos que a principios de mes. Este vuelco respondería a la maniobra de Sánchez de abrir un periodo de reflexión sobre su futuro y las movilizaciones del socialismo a su favor, que finalmente han desembocado en la decisión del presidente de no dimitir y seguir al frente del Gobierno. Para la elaboración del sondeo se ha partido de una muestra de 1.807 entrevistas realizadas de manera aleatoria y telefónica.

En este contexto, el CIS ha planteado a los entrevistados un cuestionario muy dirigido a refrendar o rechazar la estrategia y los planteamientos de Sánchez. En cuanto a su decisión final, en este sondeo elaborado antes de anunciarla, el 36,7% de los españoles creen que "debería explicar lo que ha sucedido y continuar gobernando"; el 23,6% defienden unas nuevas elecciones "para que todos los españoles tengamos la posibilidad de pronunciarnos sobre qué habría que hacer ante este tipo de situaciones"; el 20,9% le reclaman su dimisión, y el 11,7% son partidarios de una cuestión de confianza.

La carta divide las opiniones de los españoles: el 44,6% rechaza el gesto y el 43,1% lo apoya. Además, el 41,1% de los entrevistados creen que Sánchez tiene razón en sus planteamientos sobre el "acoso" por parte de la derecha, pero un 38,8% no comparte esta reflexión. No obstante, el 52,8% de los españoles creen que "la vida política se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable", aunque el 32,5% matiza que esta afirmación es cierta "en algunos aspectos, pero en otros no es para tanto".

Preguntados directamente sobre la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente, el 48,2% de los encuestados opinan que "es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño", frente al 30,5% que consideran justificadas las diligencias judiciales. En cambio, una inmensa mayoría de los españoles creen que "deberían existir límites que no deberían traspasarse" (90,5%) como el uso de "mentiras, insultos y ataques personales", y que la justicia española "en ocasiones de ve influida por poderes políticos o económicos" (82,6%). Y ocho de cada 10 ciudadanos son partidarios de "una reforma de la situación de la justicia en España" (81,4%).

En cuanto a la decisión de Sánchez, en este sondeo elaborado antes de anunciarla, el 36,7% de los españoles creen que "debería explicar lo que ha sucedido y continuar gobernando"; el 23,6% defienden unas nuevas elecciones "para que todos los españoles tengamos la posibilidad de pronunciarnos sobre qué habría que hacer ante este tipo de situaciones"; el 20,9% le reclaman su dimisión, y el 11,7% son partidarios de una cuestión de confianza.