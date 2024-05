Una investigación contra el narcotráfico destapó la trama de compra de votos en Murcia

[object Object]

Desde el PSOE de la Región de Murcia han dejado claro, a través de un comunicado, que no van a tolerar "ningún tipo de falta de ejemplaridad" en suorganización. "En el Partido Socialista no nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética. De confirmarse los hechos, se tomarán las medidas pertinentes que, en el caso de afectar a una de nuestras militantes, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe", han manifestado. Asimismo, señalan que todas las organizaciones políticas deben actuar con responsabilidad y ejemplaridad y esperan que estos hechos "intolerables y que están afectando a diferentes organizaciones de nuestro país no sean instrumentalizadas por ninguna formación, porque de ser así, la única perjudicada realmente sería la democracia".

Remarcan que la Región de Murcia es una Comunidad castigada por "décadas de corrupción del Partido Popular" contra lo que el PSOE ha "luchado de forma incansable". Por este motivo, prosiguen, son "implacables contra cualquier comportamiento que no cumpla los máximos estándares éticos, porque en este partido no tienen cabida quienes llevan a cabo actuaciones ilícitas". Desde el PSOE de la Región de Murcia se comprometen a defender siempre una "democracia transparente y de calidad" con todos los instrumentos que tienen a su alcance.