El PSC rechaza investir a Puigdemont y prioriza el tripartito con ERC y Comuns

El PSC considera que Salvador Illa tiene que ser presidente de la Generalitat tras ganar con contundencia las elecciones en Cataluña y ha dado un sonoro portazo a Carles Puigdemont. "No apoyaremos su investidura, le tiene que quedar muy claro aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España", ha espetado la portavoz del partido, Núria Parlon, que por primera vez con los resultados encima de la mesa ha dejado claro que su partido priorizará un tripartito con ERC y Comuns y, en caso de no ser posible, un Govern en solitario y en minoría con apoyos externos.

Los socialistas han pedido a Junts que acepte el "principio de realidad" y le han recordado que ha sido Illa quien se ha impuesto con claridad con siete escaños de ventaja y que, además, el independentismo no suma ya mayoría absoluta. "Nos toca a nosotros liderar", ha sentenciado la portavoz. En la calle Pallars son conscientes de que el acuerdo se antoja muy complejo, pero entienden que por una cuestión "puramente ideológica" hay que intentar la alianza con los republicanos y los Comuns. Sin embargo, ERC ya ha anunciado que su intención es quedarse en la oposición.

La alternativa: Govern en solitario

En ese caso, el PSC le pide a los de Oriol Junqueras que por lo menos "no bloqueen" de la misma manera que en la pasada legislatura Illa, como jefe de la oposición, ha tendido la mano al Govern en minoría de Pere Aragonès, de quien han manifestado "respeto" por su anuncio de retirarse de la primera línea de la política. Y es que la alternativa para los socialistas catalanes si no es posible el tripartito es comandar la Generalitat en minoría y jugando a la geometría variable en el Parlament.

Por ello, ya han anticipado que están dispuestos a hablar con todos los grupos, a excepción del PP y de Vox. Junts, han dejado claro, forma parte de su geometría de acuerdos siempre que sea para "pasar página", como consideran que han decidido los votantes. De hecho, han pedido a Puigdemont que no condicione la formación del Govern a la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. "¿Qué le conviene más? ¿Un gobierno de derechas en España?, ha preguntado retóricamente.

Y sobre los populares han afirmado que no se plantean un pacto para gobernar con ellos, pero que sí que será necesaria una entente con todos para configurar la mesa del Parlament y escoger su presidencia, como muy tarde, el 10 de junio, fecha que coincide con la resaca de las elecciones europeas.

El equipo negociador, preparado

Parlon ha insistido en que no llegarán a ningún acuerdo con la extrema derecha, pese a que también ha asegurado que no pueden "maniatarla" ni "evitar que regalen sus votos" cuando le han preguntado sobre si el partido descarta o no que intervengan en alguna jugada de naturaleza similar a la que se produjo en el Ayuntamiento de Barcelona para que Jaume Collboni fuera alcalde.

La segunda vuelta de las elecciones, recién empieza. El PSC ha designado ya los miembros de su comisión negociadora, que estará encabezada por la número dos del partido y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; los secretarios de organización y política municipal del partido, José Luis Jimeno y Joaquín Fernández; la número dos de la candidatura de Illa, Alícia Romero; el diputado Ferran Pedret y el secretario de programas, Javier Villamayor.