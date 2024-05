La Audiencia Nacional inadmite y archiva la denuncia de Podemos sobre el buque Borkum al no estar "fundada a efectos penales"

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha inadmitido la denuncia presentada por Podemos para que se investigase el contenido del buque Borkum y que fuese retenido por cargar supuestamente armamento cuyo destino es Israel porque, según el magistrado, el escrito del partido no está fundado "a efectos penales".

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 explica que, tal y como informa la Fiscalía, "la denuncia está basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación sin documentación fidedigna que la acompañe, por lo que se llega a la conclusión de que es genérica y no aporta siquiera indicios de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta que no sea su inadmisión a trámite".

"Tras el examen y estudio de las actuaciones se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos referidos en el escrito de denuncia, pues no concurren los presupuestos exigidos", sostiene el magistrado.

En esta línea, el juez Moreno insiste en que la denuncia en cuestión "cuando menos no es fundada a efectos penales al no revestir los hechos caracteres de delito", por lo que no puede provocar la puesta en marcha del mecanismo judicial para llevar a cabo una investigación sobre cuestiones de carácter extrapenal que hayan podido tener lugar.

La Fiscalía ya cuestionó la denuncia

La decisión del magistrado llega un día después de que la Fiscalía asegurase que "la denuncia, según se expone en la misma, está basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación, sin documentación fidedigna que la acompañe y no aporta indicios racionales de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta a su inadmisión a trámite".

La Fiscalía recordaba que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos, si la querella (o denuncia) que los incorpora, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional".

"En consecuencia y por lo expuesto, la Fiscalía interesa que no se admita a trámite la denuncia y que se acuerde el archivo de las presentes diligencias al no existir siquiera indicios fundamentados que avalen los delitos a los que se refiere la denuncia y en base a la legislación administrativa", añadía el Ministerio Público.

Las explicaciones de Podemos

La exministra de Igualdad y cabeza de lista de Podemos en las elecciones europeas, Irene Montero, explicó este miércoles en declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional que presentaron la denuncia para que, "de todas las maneras posibles", se impidiera que "esas armas lleguen al Estado genocida de Israel para cometer un genocidio".

En cuanto a las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes, que ha afirmado que el carguero no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del buque, y que su carga tiene como destino la República Checa, Montero insistió en que este país "no tiene mar" y que la información de la que disponen en Podemos es que "esas armas tienen destino a un puerto en Israel y que la empresa responsable de ese armamento es la mayor empresa de armamento militar israelí".

Dicho esto, recalcó que con esa información "hay al menos indicios" de que "esas armas podrían terminar siendo usadas en la comisión de un genocidio por parte del Estado genocida de Israel".

En este sentido, Montero recordó que la normativa internacional al respecto es "muy clara" y que España tiene "prohibido facilitar el tránsito de material militar que pueda ser destinado a la comisión de cualquier vulneración de los derechos humanos y, en concreto, de un genocidio".

Cabe destacar que, finalmente, el buque Borkum ha decidido suspender su escala en el Puerto de Cartagena poniendo rumbo al puerto esloveno desde el que trasladará su mercancía a la República Checa.