La UCO exculpa a Begoña Gómez aunque admite que "no dispone" de toda la documentación

El informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, descarta la existencia de indicios que permitan sostener la comisión de ambos delitos, sobre los que pivota la investigación del juez Juan Carlos Peinado. Añade, no obstante, que a la hora de realizar su análisis no ha contado con toda la documentación sobre los contratos realizados.

El informe, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial, admite no tener el expediente completo en relación con las recomendaciones remitidas desde la cátedra de Gómez para los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés con la empresa pública Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía; ni el contrato del IE África Center -- cuando estuvo presidida por Gómez-- con el hub de innovación turística Wakalua (en ese momento del grupo Globalia).

En otro asunto denunciado ante el juzgado, relativo a la posible mediación de por parte de Gómez en el millonario rescate a Air Europa que el Gobierno realizó en 2020 --por 141 millones de euros--, los investigadores se muestran algo más contundentes y admiten que no tienen constancia de que "hitos" como las coincidencias entre la esposa de Sánchez y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, "pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate".

Los contratos entre Barrabés, gurú del comercio online y vinculado a la creación del máster que la mujer de Sánchez dirigió en la Universidad Complutense, se realizaron entre Red.es y la UTE integrada por Innova Next -de Barrabés- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente, IVA incluido. También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones IVA incluido.

Valoración similar a otros expedientes

Tras analizar los expedientes, la UCO no encuentra "en líneas generales", elementos diferenciadores que apunten que estos contratos "se hubiera valorado de forma distinta a otros expedientes similares" en relación con el "impacto que habrían tenido las supuestas cartas de interés y apoyo firmadas por María Begoña Gómez en favor de dicha UTE".

En dos de los expedientes analizados -que son los en los que hay referencias de contener dichas cartas- habrían participado los entonces director general de Red.es David Cierco y el director de Economía Digital Re.es Luis Prieto Cuerdo, ambos llamados a declarar el próximo 6 de junio en calidad de testigos. Respecto a ambos, la Guardia Civil dice que "no se ha encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones entre éstos y María Begoña Gómez" más allá de su intervención en los expedientes en los que obrarían las cartas de declaración de interés y apoyo a las empresas de Barrabés

Entre la información disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público no ha encontrado la UCO la documentación completa de las ofertas presentadas por las licitadoras, aunque cree que existieron porque consta la oferta económica. A la hora de analizar el papel de Gómez como co-directora del máster de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro en el marco del cual habría firmado las cartas de recomendación aportadas por la UTE, advierte al juez que este extremo hubiera sido objeto de comprobación "si se dispusiera del expediente completo".

Otras adjudicaciones

Además, al pronunciarse sobre las adjudicaciones del Grupo Barrabés, la UCO prefiere curarse en salud y afirma que el informe solo ha encontrado la adjudicación a seis empresas de la entidad, pero “con la información de la que se dispone no es posible descartar la existencia de otras adjudicaciones, en cualquier periodo temporal, que no hayan sido localizadas por no obrar” en la Plataforma de Contratación del Sector Público, o no estén identificadas.

Se trata de Barrabés Interanet, a la que se adjudicaron expedientes por 120.411 euros; Barrabés Ski Montaña, por 1.824.834; Innova Next, por 22.857.805; Ixorigue Technologies, por 11.563; Tanking Press, por 67.420 euros, y Track Globe, por 41.409.

Interanet firmó, por ejemplo, un contrato con Correos por una campaña de publicidad para el proyecto ‘Rural Emplea, conectando oportunidades’, el 3 de marzo de 2022 por 15.761 euros. El grupo de adjudicaciones con 65 expedientes lo tiene Barrabés Ski Montaña, que firma contratos con distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también con la Unidad Militar de Emergencias, la Dirección General del INTA, la Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar del Rey y Guardia Real, la Guardia Civil, la Conferencia Hidrográfica del Tajo o bases aéreas como la de Cuatro Vientos y la de Zaragoza.