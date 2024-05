Ayuso anuncia recursos coordinados al TC de las comunidades del PP en cuanto se apruebe la amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que en cuanto se apruebe la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP presentarán un recurso de inconstitucionalidad. En Madrid, ha dicho, llevan "tiempo preparándolo" y lo presentarán en coordinación con el resto.

"No podemos permitir, como representantes del Estado, que no se cumpla la ley", ha apuntado, entendiendo que la ley de amnistía no cumple con los requisitos constitucionales. "Vamos a dar esta batalla", ha insistido, afirmando que para las comunidades gobernadas por el PP es prácticamente una obligación. Si no, "¿ahora qué?", se preguntaba la dirigente madrileña esta mañana en una entrevista en Esradio.

"Nos toman por idiotas, pretenden hacer creer que esto es por la convivencia cuando tenemos testimonios de estas últimas horas, tanto de representantes de ERC como de Junts, asegurando que van a más ahora", ha explicado. "Pretenden seguir con el referéndum, seguir con toda la ilegalidad que supone unas consultas que no son solo para Cataluña", según la presidenta madrileña.

Algunos presidentes autonómicos del PP ya habían avanzado en estos días pasado que están trabajando en un posible recurso. De hecho, la idea es que todas ellas presenten su propio recurso de manera coordinada y el PP, desde Génova, presente el suyo propio.