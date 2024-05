El expresidente de Puertos atribuye a su número dos la responsabilidad del contrato de 20 millones con Koldo

El expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo Lobo ha asegurado este jueves que el contrato de 20 millones con la trama Koldo para comprar mascarillas se lo puso encima de la mesa el entonces secretario general del Ente Público, Álvaro Sánchez Manzanares, quien le dijo que la oferta venía "por mediación del Ministerio" de Transportes de José Luis Ábalos. Así lo ha asegurado este ex cargo público en la Comisión de Investigación que se celebra en el Senado sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19 a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María de Mar Caballero Martínez.

"Yo no conocía a nadie en el sector sanitario. Y la oferta del 21 es fruto de las gestiones con la empresa. Con los 20 millones quedé impactado, pero Álvaro Sánchez me dijo que venía por el Ministerio. El precio era de 2,5 euros la mascarilla, era barato a posteriori he visto que era muy barato", ha completado Toledo.

Álvaro Sánchez Manzanares, quien hasta este martes era secretario general de Puertos del Estado, era conocido por los empresarios investigados en la trama de compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo como "Alvarito", según se detalla en la instrucción de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.