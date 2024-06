El agresor de 16 mujeres en Madrid busca un acuerdo para evitar el juicio: “Siente odio hacia todo”

La Audiencia de Madrid ha decidido suspender, hasta el próximo 17 de julio, el juicio contra el joven que protagonizó 16 agresiones a mujeres a las que no conocía y que acosó a menores en la puerta de un instituto. Lo hizo, dice la Fiscalía, movido por el “odio” que siente “hacia el género femenino”, aunque su defensa intente evitar el agravante de género y busque un acuerdo con el que evitar llegar a juicio: “Siente odio hacia todo en general, no solo hacia las mujeres”.

En cualquier caso, se trataría de un odio que no vendría derivado de ninguna enfermedad mental ni episodio de psicosis temporal. “Maldad, no es nada más que eso”, explicaban fuentes del caso a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica en sede judicial tras los exámenes psiquiátricos a los que se ha sometido y con los que no ha colaborado.

Entre julio de 2020 y febrero de 2023, este joven, nacido en 2001, agredió tanto en estaciones de metro como en la vía pública y a plena luz del día con puñetazos, patadas o codazos a varias mujeres “movido”, dice la Fiscalía, “por su animadversión hacia el género femenino”. Por ello, el representante del Ministerio Público le imputa un delito contra los derechos y libertades fundamentales, otro de homicidio en grado de tentativa, así como otro de atentado y de lesiones, pues una de las víctimas es una agente de Policía a la que además increpó con furia.

“Eres una zorra, una mujer a mí no me detiene. No me toques hija de puta, las mujeres me tenéis que tener miedo, putas, que para eso os pego; te voy a partir la cabeza como a la puta de Plaza Elíptica”, espetó directamente a la agente y a sus compañeros. Él, por su parte, no solo no niega nada de lo sucedido, sino que tampoco habría mostrado ningún arrepentimiento por lo sucedido.

Agresiones contra mujeres

El juicio, que estaba previsto que se celebrase hoy, ha sido suspendido y retrasado hasta el próximo 17 de julio, aunque se trata una mera cuestión formal, puesto que una de las partes ha pedido que Metro de Madrid conste como responsable civil subsidiaria por no cumplir sus deberes de vigilancia para prevenir y responder eficazmente a las agresiones que se produjeron dentro de sus instalaciones.

Allí, por ejemplo, este joven, que ahora, cuatro años después de la primera agresión, apenas tiene 23 años, golpeó, insultó y amenazó sin motivo a diversas mujeres, no solo a usuarias de Metro, sino también a una trabajadora de la limpieza a la que propinó una brutal paliza “con ánimo de acabar con su vida”.

El odio hacia “el género femenino” del que habla la Fiscalía se ve casi en cada declaración que hizo a la policía cuando fue detenido. Por ejemplo, después de dar un codazo en la cara a una mujer que no conocía, habría dicho a una de las agentes: “No hablo con mujeres, ellas tienen que estar a nuestros pies”.

En un momento dado, la defensa parecía tener la esperanza de llegar a un acuerdo con la acusación para reducir los más de 13 años de cárcel que se piden para este joven que lleva más de un año en prisión preventiva, pero la conformidad parece más difícil de alcanzar dada la evidencia de las pruebas y la falta de arrepentimiento del agresor.