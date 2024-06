Un grupo de manifestantes propalestinos 'revienta' el mitin de Yolanda Díaz en Málaga y lo paran durante unos diez minutos

El mitin de Yolanda Díazen Málaga comenzó con puntualidad este jueves. A la hora fijada. A las siete de la tarde. Todo iba según lo previsto. Y, en segundo lugar, intervino la propia vicepresidenta del Gobierno de España y fundadora de Sumar. O, mejor dicho, empezó a intervenir porque apenas había dicho un par de frases cuando el acto fue 'reventado' por un grupo de manifestantes propalestinos, vinculado a la acampada existente en la Universidad de Málaga, según precisaron fuentes cercanas a la organización de este acto electoral. Entre las pancartas que portaban se criticaba el Ejecutivo nacional del PSOE y Sumar y en una de ellas se leía: "Gobierno progresista cómplice sionista".

Manifestantes irrumpen en el mitin de Yolanda Díaz. / ÁLEX ZEA

En esta cita en la antesala del 9J, paradójicamente, existían banderas palestinas entre el público afín a Sumar como muestra de apoyo al pueblo de Palestina. Y los propios intervinientes mostraron una de estas enseñas al llegar al Auditorio Eduardo Ocón. Al igual que hizo durante por la mañana Pablo Iglesias en el Parque de Huelin, aunque en el mitin de Podemos no se produjo esta 'invasión'.

A Yolanda Díaz sólo le dio tiempo a pedir que "se siga haciendo campaña, hablando con la familia y los amigos, hasta el domingo para movilizar el voto a Sumar como se hizo en las elecciones generales". Y, luego, empezó a afirmar que "Feijóo está nervioso", cuando fue interrumpida por gritos de "Que viva la lucha del pueblo palestino", "Free Palestine" o "Palestina vencerá". Y el parón se alargó durante un puñado de minutos.

Incluso, fue necesaria la intervencion espontánea como mediador del eurodiputado malagueño y activista pro-derechos humanos Manu Pineda, número 4 de la lista de Sumar con experiencia como presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Palestina: "Nosotros estamos haciendo un acto político. Nosotros somos los que estamos llevando las medidas al Gobierno a favor de Palestina. Entedemos vuestra frustracion pero ¿no os parece injusto que vengais a reventar un acto de quienes están trabajando a favor del pueblo palestino? ¿por qué no reventais un acto de Vox, del PP o de quienes estrechan la mano? ¿Compañeros a quienes estáis ayudando vosotros con esa actitud? El acto tiene que seguir, me ofrezco a sentarnos después a hablar y seguro que estamos de acuerdo en muchas cosas", le sugirió Pineda a los manifestantes aunque estos no cesaron inicialmente en sus cánticos y proclamas.

Otro momento de la protesta. / ÁLEX ZEA

Otra protesta ante Sánchez

Precisamente, una irrupción similar se produjo con el mitin de Pedro Sánchez ya finalizado el miércoles en Benalmádena, y delante del presidente de Gobierno se situaron pancartas en las que llegaba a leerse "PSOE cómplice". Eso sí, durante la celebración no lograron acceder como sí ha sucedido en el acto de Sumar.

En el caso del mitin de Yolanda Díaz, el efecto de la protesta ha sido mayor porque ha llegado a parar en seco, durante unos diez minutos, el desarrollo del acto en el céntrico auditorio malagueño Eduardo Ocón, situado al aire libre cerca del emblemático Paseo del Parque. Tras el inesperado 'frenazo', la vicepresidenta del Gobierno continuó con su intervención en torno a las 19.30 horas.