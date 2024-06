La princesa Leonor no será Hija Adoptiva de Mallorca tras la abstención del PSOE

La princesa Leonor no será nombrada Hija Adoptiva de Mallorca después de que el PSOE finalmente se haya abstenido en el pleno celebrado esta mañana en el Consell de Mallorca. Así, la propuesta ha contado con el apoyo del Partido Popular y Vox, el voto en contra de Més per Mallorca y la abstención de El Pi y el PSOE.

Cabe recordar que el rechazo de los socialistas provoca que la distinción a Leonor no se apruebe ya que, según establece el reglamento de la institución, se necesita el voto de tres cuartas partes del pleno para que salga adelante. PP y Vox suman 18 consellers (13 y 5 respectivamente), por lo que necesitaban 25 para sacar adelante la propuesta, convirtiendo en imprescindibles los 9 votos de la formación liderada por Catalina Cladera.

Así, los socialistas no han respaldado la iniciativa de Vox al considerar que responde a una instrumentalización política de la Casa Real por parte de la ultraderecha con el apoyo del PP. "Las distinciones no se pueden imponer, el Consell no ha buscado el consenso con el resto de formaciones. El responsable de esta instrumentalización de la Corona y el daño que hoy se está haciendo a la princesa Leonor es Galmés" ha destacado la portavoz del PSIB-PSOE en la institución, Catalina Cladera.

Galmés, muy crítico con el PSOE

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha mostrado muy crítico con la abstención del PSOE, asegurando que los socialistas se habían comprometido a votar a favor de otorgar esta distinción. "Cladera me dijo que si impulsaba este nombramiento en el marco de la Diada de Mallorca nos darían su apoyo y hoy demuestra que no es de fiar. El PSOE defiende que es constitucionalista y lo que hacen realmente es emplear la política para hacer daño a la Corona", ha detallado Galmés.