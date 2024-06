Investigan los 130 votos a Puigdemont en un colegio electoral de San Fernando en Cádiz

El PSOE de San Fernando ha solicitado a la Junta Electoral que se revise el recuento de votos de un colegio electoral de este municipio gaditano durante las pasadas elecciones europeas del 9 de junio al contabilizarse hasta 137 votos a Junts, el partido catalanista del Carles Puigdemont, en una misma mesa en la que votaron 362 personas en total.

Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press esta circunstancia, adelantada por Diario de Cádiz, y que según los primeros indicios se debería a un error a la hora de transcribir los votos de esa noche electoral del acta de la mesa en cuestión a la aplicación digital por la que se envían los resultados a la central.

Llama la atención

Según datos del Parlamento Europeo, en San Fernando hay contabilizados un total de 143 votos a Junts, el 0,44% del total, cuando en 2019 obtuvieron sólo 22, un aumento significativo que ha llamado la atención y que ha provocado que desde las filas socialistas hayan pedido su revisión al entender que gran parte de esos votos los obtuvieron ellos en las pasadas elecciones.

En concreto, esos 137 votos constan en las actas escritas para el PSOE pero al pasarlo a la contabilidad digital, esos votos de la mesa A de la Sección 17 del Distrito 6 de San Fernando se reflejaron para Junts, según estas mismas fuentes. De hecho, según el acta en posesión del PSOE el partido catalán no recibió ningún voto en esa mesa. Es por eso que se ha solicitado la revisión de esa mesa para aclarar los votos obtenidos por los socialistas.

Una "anécdota"

No obstante, y a pesar de esta reclamación, desde el PSOE se ha aclarado que no van a entrar en "polémica" por estos hechos ya que lo ocurrido no es más que "una anécdota" electoral, entendiendo que aunque se le devuelvan al PSOE estos votos otorgados a Junts, esto no cambiará el resultado del pasado 9 de junio.

Cabe apuntar que en este municipio gaditano, gobernado por el PSOE desde mayo de 2023 con su primera mayoría absoluta --cuenta con 13 concejales en el Ayuntamiento--, el PP fue el partido más votado, con 11.577 votos, seguido por los socialistas con 9.918, una conteo al que le faltan esos 137 votos que han ido a parar a Junts.

Lo que ha pasado en San Fernando no ha sido un caso único, ya que al parecer en otros puntos de la geografía española el partido de Puigdemont también ha obtenido resultados inesperados, como Madrid, Marbella, Zaragoza o Badajoz.