Carrizosa dimite como presidente de Ciudadanos en Cataluña

El líder de Ciudadanos en Cataluña hasta ahora, Carlos Carrizosa, ha dimitido esta semana como presidente del Comité Autonómico del partido, han confirmado fuentes de Cs consultadas por Europa Press.

Lo ha comunicado en una carta a los militantes de Cs, como ha avanzado el Diario de España, y a la que Europa Press ha tenido acceso, donde Carrizosa dice que ya ha notificado su dimisión al Coordinador General en funciones de Secretario, Carlos Pérez-Nievas, para que el Comité Permanente tome las decisiones oportunas.

Carrizosa ha explicado que los últimos resultados electorales obligan a plantear "reformar profundas" en el partido para seguir dando voz en el futuro al espacio político del centro liberal no nacionalista.

"No me desvinculo de Ciudadanos y seguiré aportando y ayudando con lealtad en lo que se me pida, apoyando como militante a todos aquellos que, de forma generosa y desprendida, quieran impulsar este proyecto único en España", asegura en la carta.

Por último, Carrizosa agradece el apoyo personal recibido, expresa su orgullo por haber representado a Cs y afirma entrar en una nueva etapa personal y profesional en la que mantiene "la misma determinación de ayudar a este partido y a su gente", como lleva haciendo desde 2006.