El abecedario de la etapa de Felipe VI

Felipe VI cumple este miércoles diez años en el trono, en los que ha tenido que afrontar un contexto político, económico y social complejo, que se ha unido a las medidas de ejemplaridad adoptadas para revitalizar la Corona y paliar el daño causado por el comportamiento de Juan Carlos I.

Este es el abecedario que sintetiza la trayectoria del rey en su primera década como jefe de Estado:

A de ABDICACIÓN: El 2 de junio, Juan Carlos I anunció su decisión de abdicar tras 39 años en el trono, al considerar que había llegado el momento de dar paso a su hijo tras una recta final de reinado en la que la Corona sufrió una fuerte erosión.

B de Borbón: Con 46 años, Felipe de Borbón y Grecia se convirtió en el primer rey en jurar la Constitución ante las Cortes Generales y en el más joven de todos los europeos en llegar al trono.

C de CONSTITUCIÓN: Felipe VI ha reivindicado constantemente el valor de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, "no hay democracia ni convivencia posibles".

D de DUCADO: El 11 de junio de 2015, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la proclamación, Felipe VI retiró el Ducado de Palma a la infanta Cristina por su vinculación con el caso Nóos, una drástica decisión que le distanció de su hermana, quien no ha vuelto a representar a la Corona.

E de ESPAÑA: Como proclamó en su primer discurso, Felipe VI ha aseverado en diversas ocasiones que “España es un gran país” que encara siempre las dificultades por importantes que sean, como fue la pandemia, por lo que siempre ha animado a los ciudadanos a “creer y confiar” como nación.

F de FAMILIA: Las medidas de regeneración adoptadas por el monarca, como la retirada del ducado a su hermana, la reducción de los miembros de la familia real o la marcha de Juan Carlos I, han deteriorado notablemente la relación entre los Borbones, solo restañada por algunos encuentros en funerales o aniversarios.

G de GOBIERNO: Tras una primera etapa en la que convivió con el Gobierno de Mariano Rajoy, Felipe VI fue testigo del primer ejecutivo de coalición de la democracia entre el PSOE y un partido defensor de la república como Podemos, que ha criticado en varias ocasiones su labor y estatus.

H de HERENCIA: El 15 de junio de 2020, un día después de decretarse el estado de alarma y el confinamiento por la pandemia, el rey renunció a la herencia de su padre por sus cuentas en Suiza y le retiró la asignación que recibía del Estado.

I de INDEPENDENTISMO: El discurso del 3 de octubre de 2017 de condena del desafío separatista en Cataluña supuso un punto de inflexión en su relación con los partidos y dirigentes independentistas, quienes le acusaron de fomentar “la semilla de la discordia”.

J de JUAN CARLOS: Su padre ha sido uno de sus grandes quebraderos de cabeza por las informaciones publicadas sobre su vida personal y sus irregularidades fiscales, rematadas por su marcha a Abu Dabi al considerar el Gobierno que no podía seguir en España.

L de LEONOR: Leonor de Borbón cumple una década como princesa de Asturias y ha sentado las bases de la continuidad monárquica con la jura de la Constitución en el Congreso el pasado 31 de octubre en su 18 cumpleaños.

M de MONARQUÍA parlamentaria: Fiel a la Constitución, Felipe VI ha defendido su convencimiento de que la monarquía parlamentaria que regula el texto de 1978 “puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España”.

N de NOBLEZA: Don Felipe no ha hecho uso de la prerrogativa de conceder títulos nobiliarios, mientras que su padre otorgó 55 en su reinado. En sus reuniones con la nobleza, les ha pedido “ejemplaridad”.

O de ORDEN: La princesa Leonor es la única a la que Felipe VI ha condecorado con la Insigne Orden del Toisón de Oro, la máxima distinción que otorga la Corona, concedida en 2015 cuando cumplió diez años e impuesta en 2018 en el 50 aniversario del monarca.

P de PANDEMIA: Entre las situaciones inéditas a las que ha tenido que hacer frente, está la pandemia, que llevó al rey a pronunciar su segundo mensaje extraordinario para animar a la ciudadanía: “Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes”.

Q de QUEEN: Uno de los viajes de más calado de los reyes fue la visita de Estado al Reino Unido en 2017 invitados por Isabel II, la primera en 30 años de un monarca española. La soberana británica, fallecida en septiembre de 2022, concedió a Felipe VI la Orden de la Jarretera, la distinción más importante del Reino Unido.

R de REINA: Letizia Ortiz se convirtió en reina al tiempo que don Felipe era proclamado, después de una década como princesa de Asturias. En estos diez años, ha sido una pieza destacada en la renovación de la Corona.

S de SOFÍA: La hija menor de los reyes ha asumido su rol secundario a la sombra de Leonor de Borbón, pero sus padres siempre han contado con ella para mostrar la unidad de la familia y acompañar a su hermana en los momentos decisivos de su trayectoria.

T de TRANSPARENCIA: La transparencia, junto a la renovación y la ejemplaridad, ha sido uno de los ejes del reinado, reflejado en medidas como la rendición de cuentas, la publicación de los presupuestos, contratos y regalos.

U de UNIDAD: La unidad de los españoles ha sido otra de las banderas de las que ha hecho gala Felipe VI, tanto para afrontar fenómenos adversos como la pandemia, como para apelar al entendimiento político como herramienta para beneficiar a los ciudadanos.

V de VOLCÁN: El 19 de septiembre de 2021, la erupción del volcán de La Palma conmocionó al país y dos días después, los reyes visitaron la isla para dar ánimos a los ciudadanos que vieron enterradas sus casas por la lava.

W de WASHINGTON: En su actividad internacional, Felipe VI ha visitado dos veces la Casa Blanca en Washington, la primera con Barack Obama como presidente en septiembre de 2015 y la segunda en junio de 2018 invitado por Donald Trump.

Z de ZARZUELA: El Palacio de la Zarzuela se mantiene como centro de gravedad de la actividad del rey, con el despacho que también usó Juan Carlos I, además de ser el complejo donde está la residencia de los reyes, conocida como Pabellón del Príncipe.