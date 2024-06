Feijóo advierte a Bolaños de que debe cumplir con el cambio en la elección del CGPJ y se abre a nuevos pactos con el PSOE

Alberto Núñez Feijóo advierte a Félix Bolaños de que debe cumplir con lo recogido en el acuerdo sobre el CGPJ, que pide a la cúpula judicial elaborar una propuesta de reforma en el sistema de elección de los vocales que deberá luego tramitarse. El presidente del PP ha remarcado sus posiciones para señalar que la propuesta de ley pactada deberá ser aprobada "en el mismo Pleno" en el que se hagan los nombramientos, advirtiendo de que, en caso contrario la renovación "no se hará". Además, ha mostrado su disposición a llegar a más pactos con el PSOE en instituciones como el Banco de España o la Junta Electoral Central -"haremos lo que hemos venido haciendo los últimos 45 años"-, y ha admitido que el PP "baraja unas elecciones generales en 2024".

En una entrevista en EsRadio dos días después de sellarse el pacto sobre la justicia, Feijóo ha recordado que el acuerdo incluye la aprobación de una ley pactada para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que esa norma incluye el mandato para que el CGPJ presente una propuesta que deberá ser tramitada en las Cámaras. "O esa ley se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará", ha considerado, antes de admitir que este punto fue "una de las cuestiones que costó más tiempo redactar" y ha señalado que "el CGPJ tiene el mandato de hacer eso y sería sorprendente que se le mandate y no se haga", ha señalado, advirtiendo de que "el acuerdo está firmado ante la Unión Europea".

En este sentido, Feijóo ha fiado su cumplimiento a instancias europeas, y en caso de que no sea así, ha avanzado, "Europa hablará". El líder del PP ha asegurado que no hubieran firmado el acuerdo "si no hubiera estado sentada" la comisaria europea Vera Jourová y ha recordado que llevaban "un año pidiendo" que el acuerdo se alcanzara con mediación europea: "Era fundamental".

En este sentido, ha precisado que tanto los vocales como la reforma pactada deben estar aprobadas -después de su paso por Congreso y Senado- y publicadas en el Boletín Oficial del Estado a lo largo de julio, para lo que se han habilitado cuatro Plenos extraordinarios durante ese mes. Esta advertencia llega después de que el sector minoritario del Gobierno, Sumar, haya rechazado la posibilidad de que se vaya a producir esa reforma, señalando que es un compromiso a futuro que no tiene visos de materializarse.

Sobre el acuerdo alcanzado sobre el CGPJ, ha insistido en la idea de que "profundiza en la independencia judicial", con la prohibición de puertas giratorias de Gobierno a órganos de justicia o la necesidad de una mayoría cualificada para elegir al presidente del Tribunal Supremo.

Más pactos

El presidente del PP se ha abierto a más acuerdos con el PSOE. El pacto sobre el CGP, ha señalado, "no estaba condicionado a otros pactos, pero no voy a renunciar a lo que nos corresponde". Aunque he señalado que la renovación del órgano judicial era algo "prioritario", ha dado la bienvenida a la oferta del Gobierno de alcanzar nuevos acuerdos. "Me alegro", ha señalado, después de citar directamente la renovación de la Junta Electoral Central y el Banco de España.

El dirigente se ha detenido en esta última institución, advirtiendo de que el mandato de la subgobernadora vence este verano y ha señalado que tradicionalmente "el Gobierno consensúa un gobernador y la oposición propone un subgobernador", abriendo así la puerta a renovar estos cargos en las próximas semanas.

Sobre Cataluña y las dificultades del Gobierno para sacar unos presupuestos en caso de repetirse las elecciones en Cataluña, Feijóo ha admitido que contempla el escenario de un adelanto de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, ante la situación de inestabilidad. En este sentido, ha señalado que "es posible que haya otras elecciones [generales] el 13 de octubre, no lo descarto"; ha dicho, en referencia con la fecha en la que se celebrarían unos nuevos comicios catalanes. Aunque ha dicho que no se "atreve" a pronosticar a si a Sánchez "le interesa prolongar la agonía", sí ha confirmado que "el PP está barajando al posibilidad de unas elecciones antes de que finalice 2024".

Frialdad

El líder del PP ha mantenido un tono duro hacia el PSOE, asegurando que aunque "es verdad que esta vez Bolaños ha cumplido", en "las anteriores nos engañó". En este sentido, ha explicado la situación que se vivió en octubre de 2022, cuando el alcuerdo estaba hecho pero el PP se levantó de la mesa después de que se conociera que el Gobierno estaba negociando una reforma del delito de malversación y sedición. Según su versión, el ministro de Presidencia "nos dijo que era falso" y que respondía a "elucubraciones periodísticas".

"Cuando vimos que era verdad llamé al presidente", ha recordado, antes de asegurar que estas reformas, que en último lugar modificaban las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los condenados del procés, eran a su juicio incompatibles con el refuerzo de la independencia judicial que defendía: "Era una desautorización absoluta al máximo órgano jurisdiccional del país y si es así no puedo defender intendencia judicial cuando Sánchez está negociando el cogido penal para mantenerse en el Gobierno"-