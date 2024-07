Santiago Abascal esperará a reunir el comité ejecutivo nacional de su partido esta tarde a las seis y media para comunicar si finalmente Vox rompe los gobiernos autonómicos con el PP. Pero todo parece encaminado ya a que haya ruptura en bloque. En la dirección nacional del partido insisten en la idea de que no pueden permitirse no responder tras haber advertido de que no aceptarían el reparto de menores migrantes. En el entorno más cercano de Abascal van más allá: "Lo único que tenemos es nuestra palabra". Consideran incluso que el líder de Vox no podría seguir al frente del partido si no cumpliera lo dicho.