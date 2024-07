Abascal volverá al "discurso auténtico" para condicionar al PP desde fuera: "Transigimos demasiado"

Santiago Abascal volvió a defender la decisión de su partido de romper todos los gobiernos autonómicos con el PP. “En Vox tomamos las decisiones por principios y no por sillones. Nuestros votantes están absolutamente satisfechos de que seamos un partido que tomamos decisiones firmes”, reiteró en una entrevista, la primera que concede, en Telecinco. Lo que sí avanzó es que vendrá una etapa de oposición dura con los conservadores.

El líder ultra habló de “oposición contundente y leal” pero también dejó claro que estar fuera de los gobiernos regionales les permite recuperar “el discurso auténtico” y hacer “planteamientos totales” que habían tenido que aparcar, precisamente, por estar dentro de los ejecutivos. “Un gobierno tiene que transigir con muchas cosas. Pero ahora podremos tener posiciones más auténticas”, afirmó. Ya en su comparecencia de ayer reconoció que “quizás habían cedido demasiado” durante estos meses.

Ahora, explicó el dirigente, negociarán “propuesta a propuesta” y “ley a ley”. El detonante de la crisis fue el último reparto de menores extranjeros no acompañados que esperaban una solución en Canarias -aún hay 6.000 más- hacia el resto de comunidades autónomas. Abascal asegura que cuando hace meses, en diciembre, Aragón, entre otros territorios, acogieron a algunos menores, “se pidieron explicaciones” y la respuesta fue que no ocurriría más.

“La inmigración ilegal masiva es un problema para la seguridad de las calles, para la atención sanitaria y para los presupuestos regionales. Es un problema de primer orden y quizá algunos no lo viven porque son vecinos de zonas acomodadas. No hablamos de un grupito de chavales. Nos escuchará gente que saben lo que es la delincuencia, los navajazos…” continuó, insistiendo en justificar que ha sido el debate migratorio lo que ha terminado de romper los gobiernos. Es, en realidad, una de las grandes banderas de Vox, pero también del resto de la ultraderecha. Abascal se ha mirado mucho en el espejo de la francesa Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en el país vecino.

En Vox no descartaban que pudiera haber deserciones -”la unanimidad no existe” decían en el entorno de Abascal- y como publicó este periódico, en el PP contaban con ellas. Ya se ha producido la primera en la Junta de Extremadura porque el único consejero que era de Vox, Ignacio Higuero, al frente de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. En la entrevista Abascal reconoció que "siempre hay discrepancias", pero que los vicepresidentes de los ejecutivos autonómicos "no mostraron apego por su cargo".