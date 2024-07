El único consejero de Vox en Extremadura no dimite: "Entiendo el giro, pero no lo comparto. Yo soy una persona honrada"

Aseguró que acataría "con lealtad" la decisión de su partido pero finalmente no ha sido así. Ignacio Higuero, único consejero de Vox en Extremadura, se dará de baja del partido y seguirá al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta. "Entiendo el giro (de Vox), pero no lo comparto. Yo soy una persona honrada", ha afirmado en rueda de prensa este viernes junto a la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola. Ambos han comparecido ante los medios después de que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, haya roto los cinco pactos de gobierno autonómicos que rubricó con el PP ante la crisis por el reparto de los menores migrantes.

Los dirigentes de la formación llevaban días avisando al PP de que darían por rotos los gobiernos de coalición de Extremadura, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia si aceptaban la distribución propuesta por el Gobierno y tras la reunión del pasado miércoles en Canarias, el partido ha consumado su amenaza. Abascal reunió de urgencia este jueves en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional, que acordó por unanimidad retirar su apoyo al PP en Extremadura y las otras cuatro comunidades en las que gobiernan en coalición.

El primer disidente

El partido ultra pasará ahora a ejercer una oposición "leal y contundente" en estas regiones tras acusar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pretender "imponer políticas de fronteras abiertas". En su mensaje por videoconferencia (en el que no se hizo ninguna referencia expresa a Extremadura), Abascal aseguró que todos los consejeros y vicepresidentes de Vox presentarían hoy mismo su dimisión.

Al respecto, el propio Higuero aseguró este pasado jueves que estaba a las órdenes de Abascal y que acataría "con lealtad" lo que se decidiera en Madrid, pero finalmente no ha sido así y de hecho, se ha convertido en el primer consejero disidente de la formación.

"No he visto lealtad hacia los extremeños", ha dicho para justificar este cambio de postura en apenas 24 horas. Asegura que se trata de una decisión "meditada", que toma convencido de que es "lo mejor por y para Extremadura". "Entiendo el giro (de Vox), pero no lo comparto. No es legal ni hornado cambiar las reglas del juego", afirma tras recordar que el objetivo del pacto de gobierno en la región era "sacar a Extremadura de las políticas de izquierda". Un reto "ilusionante", afirma, por el que ahora seguirá trabajando junto a la presidenta María Guardiola y ya sin el carné de afiliado a Vox: "Ahora mismo el partido no representa mis ideales", ha asegurado.