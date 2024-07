Junts anuncia que tumbará la senda de estabilidad del Gobierno por la "baja ejecución presupuestaria" en Cataluña

Junts ha anunciado que votará en contra de la senda de estabilidad del Gobierno, el paso previo necesario para iniciar la elaboración de los Presupuestos de 2025. Pocos minutos antes de la votación en el Congreso, la formación posconvergente ha explicado que tumbará los objetivos de déficit ante la "baja ejecución presupuestaria" en Catalunya, lo que supone que el Ejecutivo no tendrá la mayoría requerida para sacar la iniciativa adelante. El desplante de Junts ha llegado, además, en el mismo día en el que se ha sabido que Pedro Sánchez viajará este miércoles a Barcelona para reunirse con el president en funciones, Pere Aragonès.

Poco después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurara en el pleno que los objetivos de déficit del Ejecutivo "hacen imposible justificar un voto en contra de la senda de estabilidad", el parlamentario posconvergente Josep Maria Cruset ha denunciando que en 2023 solo se ejecutó en Catalunya "un 45% de lo que se había presupuestado". Además, ha apuntado que esta cifra es aún peor si se compara con otras comunidades autónomas como Madrid, donde según sus datos ha habido una ejecución de un 212%; en Murcia, con un 218%; o en Castill-La Mancha, con un 115%.

"La tercera comunidad autónoma en esfuerzo fiscal y de aportación de recursos a través de tributos queda reducida a la última posición en porcentaje de ejecución del Estado", ha sentenciado. Siguiendo este hilo, Cruset ha dicho que desde el año 2015 se han dejado de invertir en Catalunya de 8.000 millones de euros "a través de esta no ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. "Esto, en la práctica, es como si en estos nueve años desde el 2015, el Estado no hubiera ejecutado cuatro de sus presupuestos, como si no hubieran existido para Catalunya", ha reiterado.

Los números del Gobierno

Minutos antes, Montero ha defendido que el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de 199.171 millones de euros, incluidos los fondos europeos, para 2025 y la senda de estabilidad para los próximos tres años. En sintonía con las reglas fiscales europeas, el Ejecutivo planteaba que el conjunto del déficit público se situará en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027. Las cifras que maneja el Gobierno también contemplan entregar a las comunidades en 2025 un total de 147.412 millones de euros, un 9,5% más que el año anterior y las autonomías que pertenecen al régimen común tendrán dos décimas más de margen fiscal para el próximo año.