El edil de Vox de Paiporta (Valencia) pide aplicar "plomo" a los inmigrantes ilegales

"Con plomo", así se debería solucionar la llegada de inmigrantes ilegales a España para el concejal de Vox de Paiporta (Valencia).

El también portavoz del grupo de ultraderecha en el consistorio paiportino ha subido un post en la plataforma X con el siguiente texto:

"El que quiera terminar con la inmigración. Debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo…"

Un "plomo" que parece hacer referencia a la popular frase de la serie Narcos "plata o plomo", que decía el jefe del narcotráfico colombiano, Pablo Escobar con su ley del terror, de matar a quien no le pagaba.

Aunque Daniel Furió no tiene área de gobierno en Paiporta, donde gobierna en minoría el PSPV, hay que recordar que la coalición PP-VOX en el Consell se rompió por órdenes directas de Santiago Abascal, precisamente por las diferencias entre ambas formaciones con la Ley de extranjería y en concreto con el reparto de menores inmigrantes, que finalmente fue tumbada ayer en el Congreso tras aliarse Junts con PP y VOX.

Furió entre la síndica de Vox, Ángeles Criado, y la número 3 de su lista, durante el acto donde arremetió contra Montoro. / VOX

Arremetió contra el primer edil trans de España, Guillem Montoro

No es la primera vez que las palabras de Furió causan polémica. Ya lo hizo en campaña electoral, con un vídeo donde arremetió contra el primer edil trans de España, Guillem Montoro, que estuvo el el gobierno paiportino.

"Fuimos los primeros en tener el primer concejal transexual de España, que se hormonó, que lo pagamos nosotros todos de nuestra seguridad social, con nuestros impuestos; a mí no me importa lo que sea o quiera dejar de ser, a mí lo que me importa es dónde va destinado nuestro dinero. A nadie nos han preguntado si nos parece mejor destinarlo a una persona para que se hormone o si se destina a un niño que padece tema bucodental", fueron las palabras del edil de Vox. Compromís, grupo al que pertenece Montoro , exigió a Furió que retirase este "mensaje de odio" , no solo dirigido al edil, sino al colectivo LGTBI en general, al que calificó de "basura rastrera" en el mismo vídeo.