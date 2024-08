ERC amenaza con retirar el apoyo a Sánchez por las palabras de Montero sobre financiación

ERC ha amenazado este miércoles al PSOE con retirarle el apoyo en el Congreso si no cumple con el pacto que los republicanos han firmado con el PSC para que Cataluña disponga de una "financiación singular" como el concierto económico que ya existe en Euskadi y Navarra. Los republicanos se han pronunciado así por el malestar que les ha generado las palabras de hoy de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha negado que el pacto ERC-PSC suponga que Cataluña vaya a disponer de un concierto económico. ERC, a través de un comunicado, ha mostrado así su enfado: "Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas dentro del acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas deberán buscar otras alternativas o convocar elecciones".

Pese al enojo evidente, ERC no tiene previsto romper nada aún. Lo que quiere, por ahora, es que su reacción funcione como aviso a navegantes. Los republicanos interpretan que lo único que buscaba Montero era calmar los ánimos ante la "presión" que recibe del PP y de la mayoría de barones socialistas que ya se han lanzado a rechazar la financiación singular catalana. Así, según ERC, la ministra "sabe perfectamente que es lo que se firmó" y que no es otra cosa que "el concierto económico aunque no lo quiera llamar así".

¿Lo pactado por ERC y el PSC -a cambio de investir presidente a Salvador Illa- es o no es un concierto económico? ¿Quién tiene razón, ERC o Montero? El acuerdo firmado entre republicanos y socialistas no aludía explícitamente al término "concierto económico", pero si que hablaba de "financiación singular" e inclulía características propias de un concierto como que Cataluña debía asumir de forma la asunción progresiva "la gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña". Solo el tiempo dirá, cuando se vaya concretando el acuerdo, quién lleva razón.