Torra cree que Puigdemont y Junqueras deben "reflexionar" sobre su liderazgo

"No podemos hacer la independencia con los que no funcionó, yo el primero, porque no lo conseguí". Así de contundente se ha pronunciado el expresident Quim Torraen declaraciones a los medios desde la Universitat Catalana d'Estiu en Prada (Francia), y ha emplazado a "todo el mundo" a hacer una reflexión sobre si "suman o restan" para el movimiento.

En este sentido, preguntado específicamente si se refería al expresident Carles Puigdemont, se ha limitado a reiterar que "todo el mundo" debe meditarlo, mientras que ha añadido un "sobre todo" en el caso del republicano Oriol Junqueras, que aspira a volver a coger las riendas del partido en su próximo congreso.

Torra se ha desvinculado en los últimos tiempos de Junts, aunque acudió al acto del pasado 8 de agosto en Barcelona, donde Puigdemont hizo un regreso fugaz antes de huir de los Mossos y regresar a su residencia en Bélgica.

Según el expresident, el movimiento independentista ha perdido "demasiada gente por el camino", con relación a la perdida de mayoría absoluta de las últimas elecciones catalanas, por lo que considera que no se puede seguir "con las mismas caras que han dicho una cosa y ahora dice otra".

Además, se ha mostrado muy crítico con el acuerdo entre el PSC y ERC que permitió que Salvador Illa fuera investido president de la Generalitat y se ha mostrado convencido de que "no cumplirá nada de lo que prometió". A parecer de Torra, el PSC y el propio Illa son los mismos que apoyaron la supresión de la autonomía en 2017 y considera que no se debería "pasar página tan rápido".